耗資千億 美朱瓦特級麥可蒙索爾號驅逐艦將服役

美國海軍的朱瓦特級二號艦麥可蒙索爾號。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據國家利益（National Interest）新聞網報導，美軍新一代朱瓦特級（Zumwalt-class）二號驅逐艦麥可蒙索爾號（USS Michael Monsoor），於二月一日成功海試後，最快預計將在3月份能投入服役。負責朱瓦特級計畫的史密斯海軍上校（Capt. Kevin Smith）表示，麥可蒙索爾號海試結果相當成功，他相信在工程團隊與海軍共同努力下，該軍艦很快能發揮其戰鬥力。作為美軍新一代驅逐艦，媒體報導指出，每艘朱瓦特級耗資美國約42.5億美元（約1,243.7億台幣）的經費。

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Destroyer Michael Monsoor (DDG 1001) sea trials - BIW

作為接替柏克級驅逐艦（Arleigh Burke class）的新方案，朱瓦特級驅逐艦是美國海軍一項大膽的實驗計畫，以海軍上將艾爾默·朱瓦特（Elmo Zumwalt）命名，一號同名艦已於2013年下水。朱瓦特級屬於近海攻擊艦與神盾防禦艦綜合體，可搭載神盾系統防空、火砲主動攻擊，且具備反潛能力。排水量約為14,564噸、最高時速可達56公里，最大搭載員額為140人、可停靠MH-60R或SH-60 型直升機。最多可裝載80枚飛彈和兩具155毫米先進砲。

美國海軍新一代軍艦、朱瓦特二號艦麥可蒙索爾號。（圖/美國海軍）

目前朱瓦特級驅逐艦有三艘確認命名，除一號同名艦與麥可蒙索爾號外，三號艦將以曾任海軍上校、美國已故前總統詹森（Lyndon B. Johnson）命名，該艦已於去年年底開始興建，預計2019年能交付海軍使用。

新一代美國海軍朱瓦特首號同名驅逐艦。（圖/美國海軍）

麥可蒙索爾號驅逐艦得名於一名英勇的海豹部隊（Navy SEAL）士官麥可·蒙索爾（Michael A. Monsoor），於2006年在伊拉克戰場上以身撲壓手榴彈，犧牲自我解救全隊性命，最終由小布希總統（George W. Bush）追贈榮譽勳章（Medal of Honor）；並於2008年以他命名朱瓦特二號艦來紀念。

(中時電子報)

文章來源：The Navy’s Second Stealth Zumwalt-Class Destroyer Is Almost Ready for Action

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