中市警安居專案 清樓掃毒查獲毒品工廠

2018年02月08日 11:16 中時 盧金足

掃蕩毒品專案中，專案小組在大樓社區內查獲愷他命毒品製造工廠及愷他命毒品分裝廠。（盧金足翻攝）

警方執行「安居專案」，西屯區公寓大廈992棟，依大樓實際狀況及治安顧慮分別清查大樓社區47處、涉毒熱點達9處。（盧金足翻攝）

台中市府警察局第六分局大力執行「安居專案」，由分局長陳武康率副分局長、偵查隊長及派出所所長，前往轄內社區大樓向住戶及管委會宣導，掃蕩毒品專案中，專案小組在大樓社區內查獲愷他命毒品製造工廠及愷他命毒品分裝廠，顯見毒販係利用大樓住戶多、鄰居互不熟識之隱密性，潛藏在裡頭進行毒品製造及交易。

第六分局大力執行「安居專案」，讓住戶認識毒品公害及如何辨識涉毒特徵外，並鼓勵民眾提供情資，將毒瘤趕出社區，提供民眾安心生活環境。

安居專案期間自208年元月29日起至2月5日止，經查西屯區公寓大廈共992棟，依大樓實際狀況及治安顧慮劃分類別，分別清查大樓社區47處、涉毒熱點9處，蒐集相關涉案證據後，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方安居專案查獲愷他命毒品製造工廠1處，新興毒品咖啡包分裝場1處，查扣第二級毒品安非他命48.58公克、第三級毒品愷他命687.65公克及毒品咖啡包11包、愷他命半成品、一粒眠112顆、梅錠80顆、分裝袋、封口機、電子磅秤、燒杯、滴管、漏斗、加熱設備工具等贓證物，共逮捕12名犯嫌，經檢察官聲押10人，法院裁定羈押8人，成效斐然。

掃蕩毒品專案中，專案小組在大樓社區內查獲愷他命毒品製造工廠及愷他命毒品分裝廠，顯見毒販係利用大樓住戶多、鄰居互不熟識之隱密性，潛藏在裡頭進行毒品製造及交易。

分局長陳武康表示，社區住宅大樓是民眾生活最重要的地方，為防止毒犯躲藏在大廈內犯罪，最重要的是民眾反映情資，例如110報案檢舉、社區治安會議及社區大樓管委會的訪查等，都是重點工作事項。

「安居專案」執行對象，除了緝毒向上溯源外，也請居民於發現可疑人、事、物時，立即向警方反映，警方在絕對保密下，將毒品趕出社區，保障民眾居住安全。

警方呼籲民眾，如有發現以下涉毒特徵，極有可能幫助社區減少毒品案件，也可以讓社區更安全，一、無人進出卻有機器長期運轉、長期開燈，或裝設遮光、隔音設備。二、面容憔悴，作息日夜顛倒、出入分子複雜。三、屋內經常傳出刺鼻異味，塑膠燃燒味、化學藥劑或掩飾用的香精氣味。

(中時)