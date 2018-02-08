防雲翠大樓加速傾斜 降低機具使用增搜救困難

搜救人員進入雲翠大樓搜尋失聯者，為免大樓傾斜迅速擴大，儘量少用機具破壞結構更增搜救困難。（林縉明攝）

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中時電子報

花蓮7級強震造成雲門翠堤大樓嚴重受創，傾斜樓體在餘震影響下有再傾斜疑慮，為防止樓體傾斜角度迅速擴大，搜救相關人員除了在屋外不斷架設H型鋼梁、消波塊外，連進入大樓擠壓變形空間的特搜人員，也儘量減少機具使用以免破壞結構太過，也這使得搜救工作更增困難。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，位於商校街的雲門翠堤大樓傾斜嚴重，畫面怵目驚心。(資料照,張鎧乙攝)

花道雲門翠堤大樓在7級強震中嚴重傾斜，地面4樓以下樓層陷落擠壓、變形，由於雲翠是住商混合大樓二、三樓為漂亮旅店，所以，整棟大樓至今仍有37名住戶、10位旅客失聯，特搜隊也都以雲翠大樓為主要搜救對象，24小時不停的進行挖掘。

但是從7級強震過後，花蓮大小餘震多達200餘起，使雲翠樓體也不斷傾斜，相關單架設支撐的H型鋼梁也加至14支，並堆放消波塊才使建物暫時沒再位移，不過若餘震還不停歇，結構技師等專業人員也不敢擔保不會再度傾斜。

因此，進入大樓擠壓變形空間的特搜隊員們，並破壞機具的使用也儘量的減少，因為使用削岩機會破壞結構，所以，很多時候都只能徒手用人力進行挖掘，這也使得雲翠大樓的搜救行動在餘震、低溫、大雨下更增困難。

(中時電子報)

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