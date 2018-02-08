警報器響不停! 4級以上餘震不斷 嘉市特搜隊救災步步驚心

嘉義市特搜隊在花蓮災區倒塌大樓搜索。（廖素慧翻攝）

友善列印
中時
嘉義市特搜隊架梯進入國盛六街倒塌大樓搜索。（廖素慧翻攝）

嘉義市特搜隊8日在花蓮震災區持續進行救援，由國盛六街轉進雲門翠堤大樓支援，斷垣殘壁，寸步難行，搜救行動步步維艱，且4級以上的餘震密集，警報器此起彼落響起，更讓搜救人員步步心驚，步步為營。

嘉義市特搜隊8日上午與雲林縣搜救隊聯合轉進雲翠大樓倒塌現場，在5樓進行逐戶搜索救援，現場隊員看到災況滿目瘡痍，慘不忍睹，大小餘震密集，碎石掉落、梁柱搖晃，步步危機，搜救腳步，如履薄冰。

特搜隊人員說，現場殘破，入室搜尋工作迫在眉睫，即使震度四級以上餘震不斷，仍是不容退縮，尤其，地震警報此起彼落響起，搜救人員一聽到警報，趕緊找掩護，再小心翼翼搜救，心理壓力比0206台南強震更大，但仍盡全 搜尋可能受困的災民，目前尚未尋獲。

特搜隊7日走南迴公路前進花蓮災區，晚上抵達後，天冷又下雨，但特搜隊不畏風寒及困難，立即展開搜救任務，據指揮中心指揮國盛六街可能仍有10餘人不知下落，分成2組進行國盛六街2號、4號及41號第一波搜索，搜救至深夜，未發現有受困民眾。

8日根據花蓮縣政府消防局評估，此區域已無民眾報案失蹤或待援案件，因此轉進雲翠大樓災場援救。

(中時)

防雲翠大樓加速傾斜 降低機具使… 審檢分立 新北地方檢察署更名揭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。