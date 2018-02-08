警報器響不停! 4級以上餘震不斷 嘉市特搜隊救災步步驚心

2018年02月08日 11:19 中時 廖素慧

嘉義市特搜隊架梯進入國盛六街倒塌大樓搜索。（廖素慧翻攝）

嘉義市特搜隊8日在花蓮震災區持續進行救援，由國盛六街轉進雲門翠堤大樓支援，斷垣殘壁，寸步難行，搜救行動步步維艱，且4級以上的餘震密集，警報器此起彼落響起，更讓搜救人員步步心驚，步步為營。

嘉義市特搜隊8日上午與雲林縣搜救隊聯合轉進雲翠大樓倒塌現場，在5樓進行逐戶搜索救援，現場隊員看到災況滿目瘡痍，慘不忍睹，大小餘震密集，碎石掉落、梁柱搖晃，步步危機，搜救腳步，如履薄冰。

特搜隊人員說，現場殘破，入室搜尋工作迫在眉睫，即使震度四級以上餘震不斷，仍是不容退縮，尤其，地震警報此起彼落響起，搜救人員一聽到警報，趕緊找掩護，再小心翼翼搜救，心理壓力比0206台南強震更大，但仍盡全 搜尋可能受困的災民，目前尚未尋獲。

特搜隊7日走南迴公路前進花蓮災區，晚上抵達後，天冷又下雨，但特搜隊不畏風寒及困難，立即展開搜救任務，據指揮中心指揮國盛六街可能仍有10餘人不知下落，分成2組進行國盛六街2號、4號及41號第一波搜索，搜救至深夜，未發現有受困民眾。

8日根據花蓮縣政府消防局評估，此區域已無民眾報案失蹤或待援案件，因此轉進雲翠大樓災場援救。

(中時)