資深記者眼裡的范冰冰 主動做這件事被狂讚

范冰冰深耕演藝圈多年，實力備受肯定。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
資深記者讚范冰冰情商很高。(圖／翻攝自微博)

大陸女星范冰冰深耕演藝圈多年，實力備受肯定，不過雖已是一線大咖，但卻沒有明星架子，近日有資深記者更在微博發文，盛讚「她是一個相處起來很舒服的人，情商很高」，讓范冰冰本人看了都按讚。

這名記者楊晉亞根據自己多次訪問范冰冰的經驗，點評「她是一個相處起來很舒服的人，情商很高」，順便說到李晨也是如此，所以兩人很像，楊晉亞記得某次去專訪范冰冰，前面剛好是某電台記者在訪問，范冰冰說了很充實內容，不過等到訪問完，記者才發現沒錄音，「這麼不專業的記者，換了很多藝人和藝人團隊應該要炸了，但是冰冰姐沒有生氣，安慰記者不要急」。

她跟記者說因為後面還有採訪，結束後有時間再補，工作團隊也客氣告知「會再安排的」，後輪到楊晉亞，約定訪談時間已經結束，但范冰冰主動說等下沒行程，可以再聊一下「這種主動願意加採訪時長的，我遇過的只有范冰冰和鄧超了」，而他們還有共同優點，就是採訪時會主動讓自己的團隊離開，「把空間只留給自己和記者」，她盛讚「只有心裏足夠強大的藝人才敢這樣。」

楊晉亞更說，很多藝人鏡頭前後是兩個樣，但范冰冰卻不會，她還會主動和記者交流、聊八卦，「上次真的和我聊了某著名小花旦的八卦，還挺可愛。」還直接點名某小鲜肉離開團隊就不行，「團隊五個人圍住我罵，還把另一家記者罵哭了呢」，也引起網友討論，到底這小鮮肉是誰。

(中時電子報)

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