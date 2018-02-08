求狗年好運就在明天！命理師：今年「送神」黑米最靈

農曆12月24日是「送神日」，祈求來年平安好福氣。(示意圖/本報系資料照)

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中時電子報

年關將近，連日來地震不斷，大家都在祈求天佑台灣，農曆12月24日「送神日」，想要祈求狗年好運就在明天！命理師黃逢逸表示，所謂的送神，送的是灶神，若希望灶神上天庭時幫我們說好話、祈求來年平安好福氣，今年一定要煮黑(紫)米，代表富貴、豐收，至於要如何送神，也有撇步。

黃逢逸指出，今年一定要煮黑米糕、或紫米粥，因為黑色屬水，戊戌狗年屬木，搭配五行，水可以生木，同時古代有甜的米可吃代表富貴，而且要煮熟，就是希望灶神「吃甜甜」幫我們說好話；有趣的是，如果去年做了虧心事，就可以用兩片餅乾的夾心麥芽糖，象徵先讓灶神暫時「閉嘴」，忽略我們的功與過。

好兄弟真的吃過？拜拜食物容易壞找到原因了！

送神也要注意時辰和生肖不能犯沖，2月9日早上5-7點會沖到屬狗的，早上9-11點沖到屬豬的，上午11點-下午1點沖到屬鼠的，下午1點-3點沖到屬牛的，負責送神的各生肖要記得避開。

黃逢逸提醒，送神後才可以整理、擦拭佛桌，用全新的湯匙舀出香爐裡的香灰，保留3分之1即可，爐中香腳可保留3支或5支、不可全部丟棄，因為連根拔起代表不吉利。「清沌」之後要立刻連續點三柱香拜拜，代表神明回歸原位，送神後也別忘了迎神，農曆初四(2月19日)下午五點以後就可以接灶神回來。送神跟迎神間擺放今年的財位最適合。

很多人誤以為「送神」是為了求財，黃逢逸說，其實要有福才有財，過年期間應該祈福不是求財。想要求財，可以等到農曆初五以後、元宵之前到土地公廟拜拜。

另外，除夕當天是拜祖先跟拜家神，請祖先回來過年，下午先讓祖先吃飽了，家人晚上圍爐，下午5點吃完飯再守歲。

(中時電子報)

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