揪甘心！地震晚弱女背中風老人 速逃離統帥

因中風行動不便的魏老先生受到女性房客（窗戶右邊）的協助，順利脫困。（花蓮慈濟醫院提供）

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花蓮強震當晚受困在統帥飯店的75歲魏老先生，因腦中風行動不便，隨行的移工獨自照顧他與妻子，三人互相攙扶，緩慢走向窗邊等待救援，從10樓逃下來的女性房客見狀，便主動背起魏老先生，協助夫妻倆脫困。

來自彰化的75歲魏老先生，因腦中風導致右半邊癱瘓，行動幾乎仰賴攙扶、輪椅，2個半月前在花蓮慈濟醫院接受治療，6日當天跟著妻子、移工回到花蓮複診，在專科護理師的安排入住統帥飯店，預計隔天返家。

6日晚間花蓮市7級地震，統帥大樓硬生塌陷兩層樓，住戶倉皇逃生，獨自住在10樓的女性住戶向下撤離，尋找最接近救護點的位置，魏老先生說，自己行動不便，移動困難，即便在太太及移工的攙扶下，仍有困難，只記得那時一名看來身材瘦弱的女子問他幾公斤，回答50公斤後，女子就蹲下來要背著他，4人加速移動到窗邊，由救護人員接手將他帶離建築物。

得知地震災情趕到現場的專師，看到魏老先生一家人平安無事，帶回醫院做簡單檢查後，便安排入住其他飯店，魏老先生一直掛念著協助他的撤離的熱心女子，經專師幫忙尋找，發現是專師的朋友，直呼：世界真是太小了。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮指出，自7日晚間共接收124名傷者，目前仍有14名骨折、傷勢較重的病患住院治療，目前復原狀況良好，預計近日可安排出院，院內也增派精神科、心理治療師提供心理諮商門診，也派駐人力在災區、收容所搭設醫療臨時站，提供即時醫療服務。

(中時)

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