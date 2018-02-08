《全台最速報》散布旺旺中時媒體集團不實評論 周玉蔻道歉了

2018年02月08日 11:45 中時電子報 綜合報導

◎散布旺旺中時媒體集團不實評論 周玉蔻道歉了

周玉蔻女士2017年底，陸續於電視節目及臉書等平台，對於本集團本公司及所屬同仁毫無依據之惡意攻詰及誣蔑，已涉及公然侮辱、誹謗及名譽權侵害等不法行為而嚴重損害集團、本公司及所屬同仁之名譽及相關法益。對於散布旺旺中時媒體集團不實評論，今早(8日)周玉蔻道歉了。

◎花蓮大地震最新災情統計 9死267傷58失聯

花蓮震災搜救最新進展，今凌晨近3時左右，在雲門翠堤大樓205號房再發現1女遺體；6時又找到1男罹難者。累積9死、58失聯、267傷，救出260人。該女性遺體為韋姓陸籍女子，她和2朋友住在205號房，3名陸女都喪生。

◎馳援花蓮救災 搜救犬鐵雄負傷上陣

206花蓮強震造成多棟大樓倒塌，台中市台中市消防局7日凌晨派特搜大隊26人及2隻搜救犬腿腿、鐵雄挺進災區救援，其中搜救犬「鐵雄」在瓦礫堆中憑靈敏嗅覺發現統帥飯店20歲的年輕員工梁書瑋，讓搜救隊即時將他救出，「鐵雄」8日中耳發炎就醫，仍抱病出勤，盼能繼續找到生還者。

◎借重台南救災經驗 台南重機械團隊馳援花蓮

2月6日花蓮地震造成多處建物倒塌，台南市以0206美濃大地震救災經驗，全力協助花蓮救災，繼第一批救援隊7日凌晨馳援，8日清晨出動第二批支援隊伍，由副市長吳宗榮集合工務局、水利局、環保局共61人、34輛重機具，繼續提供花蓮災區必要的協助。

(中時電子報)