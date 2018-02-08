NBA》演電影嗎？詹姆斯不可思議絕殺灰狼

詹姆斯運球強攻籃下，遭到灰狼中鋒唐斯阻擋。(美聯社)

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中時電子報

這種宛如電影情節的絕殺劇情，也只有「小皇帝」詹姆斯做得到！詹姆斯8日拿下37分、15助攻與10籃板的本季第9次大三元，包含最後關頭不可思議投進的絕殺中距離，騎士140比138延長氣走灰狼，兩隊共投進40顆三分球，更創史上新高。

灰狼雖靠唐斯末節最後54.6秒的三分球，取得129比126領先，詹姆斯卻馬上回敬1顆三分球追平，接著灰狼把最後一擊機會讓給騎士，詹姆斯理所當然把球控制在自己手中，在槍響同時三分出手沒進，比賽因此進入延長加賽。

兩隊打到延長賽互有領先，打到最後24秒，這次換成灰狼擁有最後一擊，結果吉米巴特勒的上籃，慘遭詹姆斯火鍋伺候，騎士僅剩1秒可以進攻，只見傑夫格林從後場長傳給詹姆斯，他馬上轉身後仰跳投命中，騎士球迷頓時陷入瘋狂。

其實詹姆斯8日一點都不想在主場輸球，因為他在這場比賽順利成為騎士隊史籃板王，跟喬丹、賈奈特成為史上「唯三」能夠包辦隊史得分王、籃板王與助攻王的球星，能夠達成這樣的生涯里程碑，詹姆斯當然必須更加賣命搶勝。

除了詹姆斯大三元，J.R.史密斯也有20分進帳，崔斯坦湯普生17分，柯佛14分，艾塞亞湯瑪斯與傑夫格林各有13分，克勞德10分，騎士全隊投進本季新高的21顆三分球；灰狼則以巴特勒35分最高，唐斯30分、10籃板。

(中時電子報)

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