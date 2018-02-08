天佑人助 台中市議會國民黨團發起暖心援花蓮

台中市議會國民黨團與台中市黨部8日舉行「天佑人助‧暖心援花蓮」記者會，呼籲民眾捐款協助花蓮賑災及災後重建。（陳世宗攝）

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「天佑人助‧暖心援花蓮！」台中市議會國民黨團與台中市黨部8日舉行記者會，黨團書記長李中說，花蓮發生規模6.0地震造成死傷慘重，因88年921地震發生時台中災情慘重，對花蓮困境感同身受；呼籲民眾小額捐款捐助花蓮災區，黨部願意擔任平台，協助花蓮賑災及災後重建。

立委盧秀燕指出，震災發生後她與花蓮縣立委徐臻蔚保持聯繫，徐立委說目前物資已經足夠，但災民仍需要捐款以便後續寄住與重建經費。她呼籲國內各銀行與金融機構比照以前發生重大災害，民眾捐款給受災專戶時免收手續費，一起為震區伸出援手。

國民黨台中市黨部書記長任杰說，市黨部非常願意為鄉親付出、也願意承擔作為平台的責任，請民眾與黨員將物資與小額捐款就近送到各區黨部或議員服務處，屆時市黨部將共同匯整，將資料造冊後集中輸送給花蓮縣黨部，再與花蓮縣政府配合震災。

李中表示，今早在服務處寫春聯時，有位老伯伯特當場請議員代表轉捐2000元，可見有許多長輩及民眾需要協助，感謝市黨部與區黨部願意承擔平台責任，黨團議員也比照慣例捐出1日所得，市民或黨員若想要捐款，請善用黨籍議員服務處與各區黨部。

李中強調，921地震後新的建築物耐震度都在0.33G以上，但在此之前的建築物耐震係數較低，呼籲台中市政府應該針對88年以前老舊建物、特別是各級老舊校舍進行優先安全檢查與補強，希望市政府能在最短時間內做好相關工作。

(中時)

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