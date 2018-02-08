新領務局長陳俊賢保證：二代護照沒問題

2018年02月08日 12:39 中時 陳建瑜

二代晶片護照內頁防偽措施，此為以「防偽貼紙」覆蓋的內頁。（陳建瑜攝）

二代晶片護照內頁防偽措施，內頁增加防偽線，致使變造防偽成本提高。（陳建瑜攝）

外交部領事事務局局長陳俊賢今再度掛保證，二代晶片護照使用沒有問題。領務局特地以燈光照亮方式，讓外界看到護照防偽功能之處。目前為止，預計有3萬人申請。

陳俊賢在外交部例行記者會上表示，他們已將護照樣本寄至全世界各國，裡面都附有說明。他個人也親自至主要國家溝通說明，包含美國在台協會（AIT）。他昨赴歐盟拜會，由於歐盟領務不再台灣，他們將護照樣本寄送至布魯塞爾，並傳送給各國會員，另外他也會再拜訪日本。

陳俊賢也透露，目前黑市一本護照2萬本金，這次二代晶片護照加上許多防偽措施，讓偽造成本提高，減少防偽變造情況出現。

陳俊賢強調，雖然二代晶片護照過程有小瑕疵，但品質保證，國人可以安心旅行。

陳俊賢表示，二代晶片護照已於日前開放民眾申請，每天預計有7000本申請，四天下來計3萬人申請，過年前會多一點，2月、3月通常是申請護照旺季。

另外，陳俊賢也說，領務局一直在推動便民措施，對於首次申辦護照者，不能代辦，必須至戶政事務所做人別確認，目前包含新北市、台中、雲林等部分戶政事務所可直接人別確認後，協助送件，並直接在該戶政事務所領件，領務局對每件補助100元。

陳俊賢強調，目前預算可能不足，不過若國人認為方便，將積極推廣，希望獲得預算上的支持，未來在戶政事務所辦護照不是不可能。

(中時)