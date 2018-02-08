新領務局長陳俊賢保證：二代護照沒問題

外交部領事事務局局長陳俊賢今在外交部例行記者會上掛保證二代晶片護照使用沒有問題，並秀出寄送給各國的護照樣本。（陳建瑜攝）

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二代晶片護照內頁防偽措施，此為以「防偽貼紙」覆蓋的內頁。（陳建瑜攝）
二代晶片護照內頁防偽措施，內頁增加防偽線，致使變造防偽成本提高。（陳建瑜攝）

外交部領事事務局局長陳俊賢今再度掛保證，二代晶片護照使用沒有問題。領務局特地以燈光照亮方式，讓外界看到護照防偽功能之處。目前為止，預計有3萬人申請。

陳俊賢在外交部例行記者會上表示，他們已將護照樣本寄至全世界各國，裡面都附有說明。他個人也親自至主要國家溝通說明，包含美國在台協會（AIT）。他昨赴歐盟拜會，由於歐盟領務不再台灣，他們將護照樣本寄送至布魯塞爾，並傳送給各國會員，另外他也會再拜訪日本。

陳俊賢也透露，目前黑市一本護照2萬本金，這次二代晶片護照加上許多防偽措施，讓偽造成本提高，減少防偽變造情況出現。

陳俊賢強調，雖然二代晶片護照過程有小瑕疵，但品質保證，國人可以安心旅行。

陳俊賢表示，二代晶片護照已於日前開放民眾申請，每天預計有7000本申請，四天下來計3萬人申請，過年前會多一點，2月、3月通常是申請護照旺季。

另外，陳俊賢也說，領務局一直在推動便民措施，對於首次申辦護照者，不能代辦，必須至戶政事務所做人別確認，目前包含新北市、台中、雲林等部分戶政事務所可直接人別確認後，協助送件，並直接在該戶政事務所領件，領務局對每件補助100元。

陳俊賢強調，目前預算可能不足，不過若國人認為方便，將積極推廣，希望獲得預算上的支持，未來在戶政事務所辦護照不是不可能。

(中時)

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