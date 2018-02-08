北市2分局送2迷途老人返家 好巧都來自三重

大同分局延平所員警幫張姓老婦找到回家的路。〔警方提供〕

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中時
中正2分局南海所員警梁皓維通知家屬來帶迷途的王姓老翁回家。〔警方提供〕

年關將近，北市大同區及中正區先後發生2名疑似失智老人離家在外迷途，大同分局延平所及中正2分局南海所的員警，發揮人民保姆精神，協助找到老人的家，幫他們平安回家過年。

日前，1名老婦在南京西路徘徊多時，延平所員蔣逸群剛好在路口機動派出所執勤，看見老婦狀況不對，上前關心，但老婦口齒不清又詞不達意，蔣員猜測可能是失智老人，於是請同事蔡明哲開車將老婦載回派出所暫時照顧。

員警先用查證系統、人臉辨識系統、捺印指紋等方式，都沒法查出老婦身分，時間又近晚餐時間，蔡員先自掏腰包買了一些熱飲及食物給老婦裹腹，再重新使用人臉辨識系統再次比對，終於發現設籍新北市三重區一名張姓老婦，外貌神似迷途老婦。

蔡員立即連繫轄區三重分局大有派出所員警協助，前往張婦住處查問，但大有所員警到達按門鈴卻無人回應，只有住處管理員在，蔡員心想碰碰運氣看看，開車載上迷途老婦到三重試試，管理員一見老婦就確定是住在該處的張姓老婦，並向警方證實老婦確實已經失智。

員警從老婦身上找到鑰匙，請管理員扶老婦上樓，就在雙方告別前，原以為失智的張姓老婦竟神奇地回頭和蔡員點點頭，讓蔡員的心立刻溫暖起來！

另1起老人迷途事件是生在中正2分局南海所轄區內的莒光加油站，1名老翁日前出現在莒光加油站無助徘徊，熱心民眾發現後報案，南海所員警梁皓維據報前往，見到老翁不知所措，經詢問老人是離家搭公車外出後，找不到回家的路，梁員於是將老翁先載回派出所，奉上一杯薑茶暖暖老人身體。

員警查詢得知老人姓王，獨居在三重住處，當天他1人外出搭公車到萬華區龍山寺附近，要返家時卻找不到路，於是步行到莒光加油站徘徊，員警從王姓老翁口袋裡找到1本連絡簿，找到王某女兒電話，通知王女前來帶回老父親，王女對警方溫馨協助感激萬分。

(中時)

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