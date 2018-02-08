台積電董娘張淑芬推孝道 念經為花蓮災民祈福

台積電慈善基金會董事長張淑芬在記者會現場念經為花蓮地震災民祈福。（林志成攝）

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教育部與台積電慈善基金會今天舉辦「把愛送出去─暖家傳孝」記者會，聯手推廣孝道，期從根本教育解決，重建傳統的家庭核心價值，建立美善社會。台積電慈善基金會董事長張淑芬念經為花蓮災民祈福，並表示，救災告一段落後，台積電基金會將投入協助，以補政府不足。

張淑芬之前曾有3年時間未跟媒體接觸，就是默默做公益，不過她發現，台灣人的愛心退步了，人與人之間的互動變得冷漠，導致許多獨居老人未受到照顧而更孤獨，因此去年3月起，她決定出來推動孝道。

台積電慈善基金會著手積極推動傳統孝道向下扎根，呼籲政府加強全國國中小基礎教育中的倫理教育，並在各縣市推動孝道觀念，導入年輕一代正確的價值觀，從校園扎根及社會推廣兩方面雙管齊下，全面喚起國人對孝道倫理的重視。

去年8月台積電慈善基金會以具體行動支持教育部，積極協辦祖父母節活動，呼籲民眾重視孝道與倫理；台積電慈善基金會並與教育部國教署合作編製孝道教材，於去年12月正式發表供教師參考。

張淑芬表示：「我們的起心動念是從第一線關懷獨居老人時開始的，握著他們的手，從他們的眼神之中，就能感受到他們對陪伴的深切渴望，所以我相信孝道是改變社會的起點，只有家裡熱了，才有能力去愛別人。」

教育部國教署長邱乾國表示，為了將傳統孝道在校園扎根，教育部國教署已訂定系列推動方案，並於去年底率先完成教材編寫，分送全國各國小全面推廣。

張淑芬除了推動孝道，花蓮6日深夜發生大地震時，她人剛好在太魯閣，感受到當時的天搖地動，當時她想著「這樣死掉也沒關係」。在今天記者會中，張淑芬帶著大家一起念經，為花蓮民眾祈福。

張淑芬表示，政府及民間單位目前正投入花蓮救災，台積電慈善基金會不會急著投入，而是會等到救災告一段落後，看有什麼地方政府做不到，台積電慈善機機會才會去補不足。

(中時)

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