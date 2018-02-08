台積電董娘張淑芬推孝道 念經為花蓮災民祈福

2018年02月08日 12:20 中時 林志成 、 姚志平

教育部與台積電慈善基金會今天舉辦「把愛送出去─暖家傳孝」記者會，聯手推廣孝道，期從根本教育解決，重建傳統的家庭核心價值，建立美善社會。台積電慈善基金會董事長張淑芬念經為花蓮災民祈福，並表示，救災告一段落後，台積電基金會將投入協助，以補政府不足。

張淑芬之前曾有3年時間未跟媒體接觸，就是默默做公益，不過她發現，台灣人的愛心退步了，人與人之間的互動變得冷漠，導致許多獨居老人未受到照顧而更孤獨，因此去年3月起，她決定出來推動孝道。

台積電慈善基金會著手積極推動傳統孝道向下扎根，呼籲政府加強全國國中小基礎教育中的倫理教育，並在各縣市推動孝道觀念，導入年輕一代正確的價值觀，從校園扎根及社會推廣兩方面雙管齊下，全面喚起國人對孝道倫理的重視。

去年8月台積電慈善基金會以具體行動支持教育部，積極協辦祖父母節活動，呼籲民眾重視孝道與倫理；台積電慈善基金會並與教育部國教署合作編製孝道教材，於去年12月正式發表供教師參考。

張淑芬表示：「我們的起心動念是從第一線關懷獨居老人時開始的，握著他們的手，從他們的眼神之中，就能感受到他們對陪伴的深切渴望，所以我相信孝道是改變社會的起點，只有家裡熱了，才有能力去愛別人。」

教育部國教署長邱乾國表示，為了將傳統孝道在校園扎根，教育部國教署已訂定系列推動方案，並於去年底率先完成教材編寫，分送全國各國小全面推廣。

張淑芬除了推動孝道，花蓮6日深夜發生大地震時，她人剛好在太魯閣，感受到當時的天搖地動，當時她想著「這樣死掉也沒關係」。在今天記者會中，張淑芬帶著大家一起念經，為花蓮民眾祈福。

張淑芬表示，政府及民間單位目前正投入花蓮救災，台積電慈善基金會不會急著投入，而是會等到救災告一段落後，看有什麼地方政府做不到，台積電慈善機機會才會去補不足。

(中時)