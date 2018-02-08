規模5以上餘震達5起 未來1~2周恐再震

規模5以上餘震達5起 未來1~2周恐再震 (本報系記者張鎧乙攝)

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餘震不斷！從0206花蓮地震以後，累計至今（8）日中午12時，已經出現224個餘震，其中規模5以上共計有5個，昨晚更出現規模5.7餘震，整區群震總個數達320個。氣象局提醒未來1~2周內，都還可能再出現規模較大的餘震，須特別留意。

依據氣象局統計，此次花蓮地震至今，共出現224個餘震，其中包含190起小區域地震，顯著有感地震更高達34個，再包含前震95個，以及2月6日主震1個，整體群震總數達到320個，相當密集。

從主震至今，已經發生5個規模5以上餘震，包含緊接在主震後，2月6日23時53分發生的規模5.0地震、昨日2時規模5.2地震、昨日2時7分規模5.4地震、昨日3時15分規模5.4地震，以級昨晚23時21分，5.7東部外海又發生芮氏規模5.7地震，深度僅10km，花蓮宜蘭最大震度達到4級，是截至目前餘震中規模最大。

緊接著晚間11時23分到56分之間，又發生多次規模3.4到4.1不等的地震，今日上午11時6分，花蓮縣吉安鄉發生芮氏規模4.5地震，且地震深度僅9公里，花蓮縣吉安的最大震度達到5級。

氣象局地震中心指出，目前看起來餘震都集中在同一個破裂帶，位置和深度都深似，這種短時間內規模大又密集的餘震，過去相當少見，恐怕要回溯到1951年的花蓮地震，當時規模更大，且餘震持續長達1~2個月。

氣象局地震中心說，餘震不斷容易導致搜救困難，地質更鬆軟，山區容易有落石、坍方，像是蘇花公路就比較危險一點；評估未來1~2周都還是有可能出現較大規模的餘震，提醒民眾要特別留意。

(中時)

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