柯P靠女人護持 呂秀蓮：北市民不如乾脆選女市長

2018年02月08日 12:29 中時 曾薏蘋 、 劉宗龍

宣布角逐2018年台北市長黨內初選的前副總統呂秀蓮8日出席「女人談政治」座談會時表示，日前媒體報導，台北市長柯文哲一生好命，一輩子受到女性庇護，有最強後盾陳珮琪、專屬發言人柯媽媽、幫擋子彈蔡璧如、女性貴人蔡英文，但「如果選一個男性的台北市長，要靠4個女性來護持的話，那268萬的台北市民要靠誰來護持？不如乾脆找一個女性來護持」。（劉宗龍攝）

前副總統呂秀蓮日前宣布民進黨台北市長黨內初選，她說，日前媒體報導，台北市長柯文哲一生好命，一輩子受到女性庇護，「柯文哲大概深信這次蔡英文還是會讓他」；柯文哲一直都是女人造就，但執政這三年對女人好不好，靜候大家一起來檢驗。「靠4個女人護持，乾脆選個女市長。」

呂秀蓮強調，政治怎麼可以不能讓女性積極參與，女性納稅人都比男性多，也更長命六歲，當然要讓女性參與政治，談政治不該侷限選舉，誰擁有權力，男生跟女生，意義相同嗎？

呂秀蓮上午在張榮發基金會舉行「女人談政治」座談會，邀台中市議員參選人陳俞融、台北市婦女新知協會理事長蔣月琴、台北天圓分會會長周郁萍出席會談。

呂秀蓮說，日前媒體報導，台北市長柯文哲一生好命，一輩子受到女性庇護，有最強後盾陳珮琪、專屬發言人柯媽媽、幫擋子彈蔡璧如、女性貴人蔡英文，但「如果選一個男性的台北市長，要靠4個女性來護持的話，那268萬的台北市民要靠誰來護持？不如乾脆找一個女性來護持」。

參選民進黨角逐台中市議員黨內初選的陳俞融則說，首都要用不一樣視野看待，應該要有第一位女性市長。柯市長對兩岸的定調，都有失一個市長的格局，這次去歐洲絕口不提台灣，只說台北價值，常是用特首身份方式說話。若以政治外交的語言，某種程度就是承認中華台北，這樣有符合台北市長的格局嗎？這種「特首式」的回答，難道台灣希望成為第二個香港？希望2018年選舉，女性席次也可以增加。

(中時)