3代戰機比美少500架 陸空中戰力仍落後老美

2018年02月08日 12:49 中時電子報 楊幼蘭

世界大國都在致力發展隱形戰機，中國以殲-20為代表，而美國引發最多話題的，仍非F-35戰機莫屬。然而，各國空軍現役主力戰機還是含3.5代在內的3代機。

因此，大陸軍事微博百戰刀指出，擁有多少3代機，仍是衡量一國空軍戰力的重要標準之一。中國空軍自1992年引進蘇-27戰機後，便進入3代機時代。直到26年後的今天，公開資料顯示，中國空軍約有2,000架戰機，其中3代機占比仍不到50%，也就是說不到1,000架。

分析指出，中國空軍目前接收的4代隱形戰機殲-20可能還不到10架。然而，中國空軍在實際使用過4代機後，更擴大了4代機在所裝備戰機中所占的比例，不過還是以相對少量4代機（比如200架），加上更多3.5代機（比如超過600架）組成未來戰鬥機隊，看來解放均還在認真權衡中。

而只從數字來看，900多架3代戰機規模已經很龐大，與俄羅斯空天軍3代機數量基本持平，超過歐洲主要空軍強國，還有日本等周邊國家。不過，從中國國防實際需求，以及遼闊的領空來看，不到1,000架的現代化戰機數量顯然還很不夠。

分析指出，更值得注意的是，中國空軍超過一半的現役戰機還是2代機，其中約70%是只能近距離格鬥，但沒有超視距空戰能力的殲-7系列戰機。也就是說，至今中國空軍還有幾百架空中交戰距離只有20-40公里的老式戰機。

而從換裝思路來看，在4代隱形戰機已在美國空軍服役多年之後，近年呈現出加速裝備的明顯態勢。截至2016年美國空軍發佈的資料顯示，他們目前共有F-16，以及F-15兩大系列3代（3.5代）戰機約1,504架，而F-22與F-35兩型4代機約250架。

從2017年到現在，美國空軍又接收了幾十架F-35戰機。因此，光是4代機的數量，美國空軍就已經是中國空軍的近40倍。而3代機數量，美國空軍是中國空軍的近1.6倍，多出500多架。

分析認為，這在世界空戰已經進入超視距時代3、40年之後，是一個很大的現實困境。先不說亟待更換的龐大2代戰機機隊，中國空軍3代機機隊已有幾十架戰機因機身壽命到期，大部分已比那些殲-7、殲-8等2代機還早退役。因此，對中國空軍而言，一面要加快淘汰早已不適合現代空戰的2代機，另一方面，3代機都已出現到期退役的情況。甚至在必須優先退役的殲-7機隊中，還有大約7、80架殲-7G這樣機齡才10餘年的「新造機」。

儘管有消息稱，目前中國航空軍工三代（含3.5代）戰機的年產量約為80架，但面對1,000多架2代機，以及早期引進的約76架蘇-27SK單座、蘇-27UBK雙座3代機壽命到期的現狀，仍使中國空軍戰機汰舊換新的速度顯得還不夠快。

分析指出，就目前看來，中國空軍換裝流程大致是這樣：新生產的3.5代戰機殲-10C、殲-16等裝備某支部隊後，如果該部原來裝備的是殲-7早期型號戰機，那舊機就直接退役；如果原裝備2005年後生產的殲-7G這樣的2代機，或是有超視距空戰能力的殲-8，那麼這些舊機還會轉交給其他部隊繼續使用。

因此，在中國空軍戰鬥序列中殲-10C，殲-16與蘇-35等3.5代戰機部隊愈來愈多的時候，仍有一些部隊接裝「新機」的報導，但說的卻是換裝「二手」殲-11與殲-10等3代機，甚至是殲-7G、殲-8DF/F這類2代改良型戰機。

(中時電子報)