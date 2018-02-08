玄松月背近20萬元的名牌包引注目

2018年02月08日 13:16 旺報 林永富

北韓因將參加在南韓舉辦的平昌冬奧會，並加碼派藝術團赴韓演出，其中被稱疑似北韓領導人金正恩前女友的三池淵管弦樂團團長玄松月，其動向都受到南韓媒體關注。7日搭載北韓藝術團的萬景峰92號船靠碼頭，玄松月一出現，她所帶的皮包徵受到注目，據南韓百貨業者估計，那是法國香奈兒經典款大號金裝翻蓋包，百貨店標準零售價為700萬韓元（約新台幣18.7萬元）。

1月15日，在板門店朝方統一閣舉行的韓朝工作接觸會上，玄松月拎著草綠色皮包。當時專家推測該皮包是價值2500萬韓元（約66.77萬元新台幣）的愛馬仕產品，但該品牌方面否認稱「不像是我們的產品」。1月22日訪問黃永祚體育館時，玄松月背著褐色皮包。

玄松月是出身前領導人金正日時期代表性藝術團「普天堡電子樂團」的歌手。雖然有傳聞說她是金正恩的前女友，但這一說法未經證實。在2014年5月的全國藝術人大會上，玄松月身穿大佐（大校）級徽章的軍裝出現。在去年10月的勞動黨中央委員會第七屆二中全會上，她被提拔為黨中央委員會候補委員。

據悉，玄松月是因為2015年12月的所謂「北京回師」事件，獲得了金正恩的信賴。

不同於乘坐大巴的其他團員，帶領藝術團的玄松月乘坐轎車來韓。玄松月和三池淵管弦樂團計畫8日下午8點在江陵舉行演出後前往首爾，並於11日在國立中央劇場進行兩場演出。

(旺報)