都說愛樹木！高雄護樹團體與民眾移樹立場不同

2018年02月08日 12:58 中時 林宏聰

親子共學的小朋友們跟著大人一起抗議，關心公園移樹議題。（林宏聰攝）

親子共學的小朋友們跟著大人一起抗議，關心公園移樹議題。（林宏聰攝）

護樹團體在市府前抗議，支持公園改建的凱旋里、同慶里民眾，則到場力挺養工處。（林宏聰攝）

當抗議成員發言時，部分居民持標語手舉牌靠近，雙方一度發生口角。（林宏聰攝）

「改建公園毀大樹！」護樹團體8日發動抗議，指控高市養工處改建公園竟以草皮取代生長3、40年大樹，還說「草皮、大樹都是綠覆率」，混淆視聽令人憤慨；養工處則強調，應以理性、全面角度思考空間功能，反批護樹團體言論偏頗。

護樹團體在市府門口演出行動劇，質疑養工處公園改建黑箱作業，只與里長溝通，欠缺公民參與。地球公民基金會專員黃瑋隆指出，移除大樹改種草皮，市府竟解釋可淨化空氣、降溫、固碳，「完全違反科學常識」。

高雄愛樹人團長莊傑任說，專業認為並非每株黑板樹都有危害，須視單一樹木生長狀況而定，但養工處用1天即鋪好的草皮，取代3、40年長成的大樹，還同列入綠覆率計算，退步的改建標準難以接受。

長期關心生態的林昆海則表示，市府移除包括櫸木、樟樹、羅漢松等優質樹木，根本是無差別移除，雖然大樹會暫放於樹木銀行，但各縣市其實已發現，移植後的樹木死亡率過高，樹木銀行根本是樹木墳場。

高市養工處澄清，公園改建是移除造成民眾困擾的樹種，新移植優質喬木幾年後可提供更舒服、安全的樹蔭，新植草皮則減少揚塵、降低溫度、更美觀、空氣更流通，卻被護樹團體斷章取義，令人遺憾。

「天天掃棉絮，痛苦誰人知？」護樹團體在市府前抗議，支持公園改建的凱旋里、同慶里民眾，則到場力挺養工處；他們說，並非不愛樹木，但37號公園內火焰木飄散棉絮，經常堵住排水孔，社區居民掃到怕，盼市府移走，改植其他樹種。

苓雅區凱旋里、同慶里爭取社區37號公園改建，獲知護樹團體對移樹有意見，8日也到市府門口力挺養工處，當抗議成員發言時，部分居民持標語手舉牌靠近，雙方一度發生口角，幸好警方居中將兩方隔開，未進一步引爆衝突。

(中時)