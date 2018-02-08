時間停在江振昌緊握手掌 說著來不及跑的遺憾

漂亮旅店值班員工江振昌被尋獲時，手掌緊握，時間仿佛就在他手上，說著來不及跑的遺憾。(圖／孫曜樟翻攝)

友善列印
中時電子報

花蓮7級強震雲門翠堤大樓應聲而倒，地面4樓以下陷落，至今仍有47人失聯，在搜救人員的努力下失聯的江振昌被找到了，但讓人唏噓的是他全身被櫃子及瓦礫壓住，已無生命跡象，時間仿佛就停在緊握的手掌上，訴說著來不及跑的遺憾與不捨。

江振昌大體被瓦礫深埋，特搜人員費時清理土石才能將他送出地面。(圖／本報照片)

新北市特搜隊在從昨晚進入雲翠大樓，搜索著失聯的漂亮旅店值班員工江振昌行蹤，但都無所獲，今日凌晨0時21分遭遇壓縮層困阻，經請關係人陳先生到場協助指示位置，開鑿出作業空間後，搜救人員利用鑿岩機、軍刀鋸向下開挖，突破1樓天花板，才在8日凌晨4時43分，赫然發現孔洞下方出現短髮後腦勺模樣景象，經擴大開挖，終發現江振昌的手和在不遠處的手機。

江振昌被搜救人員找到時手掌緊握，人趴座在櫃臺上，全身被櫃子及瓦礫壓住，搜救人員一直到10時許才將被深埋20尺，且被層層重物壓住的江振昌送出地面，時間仿佛就在其緊握的手掌上停止不動，留在地震發生的那一初，似乎在說著來不及跑的遺憾與不捨。

江振昌的女兒在場含淚看著父親被送出，並說地震過後一直聯絡不上父親，雖知道父親出事的可能性很大，但仍抱著一絲希望，沒想到最後等到的仍是是一具冰冷的遺體，隨後江的兒子和媳婦也陸續趕到達，對於父親的逝去仍無法相信。

(中時電子報)

酒後送女伴回家 男認酒駕不認性… 高雄市警拂曉出擊 逮大寮販毒夫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。