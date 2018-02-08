時間停在江振昌緊握手掌 說著來不及跑的遺憾

2018年02月08日 13:06 中時電子報 孫曜樟

花蓮7級強震雲門翠堤大樓應聲而倒，地面4樓以下陷落，至今仍有47人失聯，在搜救人員的努力下失聯的江振昌被找到了，但讓人唏噓的是他全身被櫃子及瓦礫壓住，已無生命跡象，時間仿佛就停在緊握的手掌上，訴說著來不及跑的遺憾與不捨。

江振昌大體被瓦礫深埋，特搜人員費時清理土石才能將他送出地面。(圖／本報照片)

新北市特搜隊在從昨晚進入雲翠大樓，搜索著失聯的漂亮旅店值班員工江振昌行蹤，但都無所獲，今日凌晨0時21分遭遇壓縮層困阻，經請關係人陳先生到場協助指示位置，開鑿出作業空間後，搜救人員利用鑿岩機、軍刀鋸向下開挖，突破1樓天花板，才在8日凌晨4時43分，赫然發現孔洞下方出現短髮後腦勺模樣景象，經擴大開挖，終發現江振昌的手和在不遠處的手機。

江振昌被搜救人員找到時手掌緊握，人趴座在櫃臺上，全身被櫃子及瓦礫壓住，搜救人員一直到10時許才將被深埋20尺，且被層層重物壓住的江振昌送出地面，時間仿佛就在其緊握的手掌上停止不動，留在地震發生的那一初，似乎在說著來不及跑的遺憾與不捨。

江振昌的女兒在場含淚看著父親被送出，並說地震過後一直聯絡不上父親，雖知道父親出事的可能性很大，但仍抱著一絲希望，沒想到最後等到的仍是是一具冰冷的遺體，隨後江的兒子和媳婦也陸續趕到達，對於父親的逝去仍無法相信。

(中時電子報)