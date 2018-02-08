周全準備不暈車　過年出遊不掃興

2018年02月08日 13:32 中時 葉書宏

農曆新年即將來到，全家大小出門遊玩、返鄉時，難免會遇到塞車、遠途、路況不佳的情況，導致頭暈、冒冷汗、噁心、嘔吐發生。5歲黃小弟每次與家人出遊時，只要車程時間稍長，就會吐得一地、冷汗直流，令黃媽媽忙得手忙腳亂。對此，台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師黃韻誠指出，暈車在醫學上稱為動暈症(Motion Sickness)，是當人們在活動、移動、運動的過程中，平衡系統受到干擾，產生失調所出現的症狀，可透過充足睡眠、飲食補給、視覺專注、藥物輔助減緩不適。

黃韻誠指出，容易發生暈車的對象有下列數種：內耳神經、中樞神經系統不協調以及有系統性疾病者：如：三高患者、內耳患疾、慢性眩暈症、梅尼爾氏症。這些人會因無法即時平衡車子帶來的臨時震動而產生不適。

幼童：小孩子的前庭神經系統與視覺及本體感覺協調作用尚未成熟，因此特別容易受到顛坡路面影響，出現暈車症狀；年長者：年長者循環不好，若在長途車程中長時間久坐，血液因地心引力作用而沉積在下半身，無法充分供應內耳神經，此時就會發生暈車。

精神狀態不佳者如：睡眠不足者、空腹者、身體虛弱者皆容易因生理狀況不穩定、血糖過低出現暈車情形。

輕度暈車會暈眩、噁心、食慾減退，嚴重則會嘔吐、冒冷汗、昏厥，出遊一旦暈車，所有好興致皆會煙消雲散。應該如何預防？黃韻誠表示，「生理狀態的萬全準備非常重要，除了出遊前一天要吃好、睡好，養足精神外，如果是容易暈車但會開車的人，會建議直接由此人開車。」由於人體平衡系統中有「視覺專注」機轉，當駕駛認真注視前方時，腦部會抑制頭暈感覺，因此鮮少聽聞駕駛暈車的情事；但就乘客而言，如果一直看車外風景，反而會因「視覺跳動」使頭暈情況更嚴重。

黃韻誠建議，不知道如何避免暈車的民眾，可透過出發前暈車藥及頭暈貼片的使用，降低不適情況發生。「暈車藥的主要成分有抗組織胺或抗膽胺類，主要作用在減低前庭神經敏感性，改善暈車症狀；頭暈貼片貼於耳後，能緩慢釋放藥效，效果維持較久，使身體在行車過程中不受影響。」然而一般藥品劑量皆以成年人為主，孩童使用容易發生藥物濃度過高的情形與副作用，較不建議使用，因此家中若有小小孩或多重用藥的年長者，需要長途旅行時，可前往住家附近醫療院所，讓醫師做簡單評估，開立處方藥較為安全。

對於許多民眾噁心、頭暈時，會擦拭清涼藥膏做緩解，黃韻誠醫師表示：「此類成藥的成分以薄荷為主，雖能稍微促進血液循環，目前卻沒有實證醫學證據指出其能明顯改善暈車情況。但畢竟少量使用對人體無害，若當事者覺得有幫助，並不反對使用。」醫師也提醒，手機亮光會刺激眼底視網膜反應，加遽對平衡系統的影響，導致頭暈，因此乘車時緊盯手機的行為也要避免，做好周全的準備，才能享有平安愉快的旅途。

(中時)