地震＋路面結冰 公路總局籲別走山路

2018年02月08日 13:14 中時 陳祐誠

從昨（7）晚至今午，花蓮縣又發生數起規模4以上的地震，花蓮縣境內最大震度達6級，公路總局除派出巡路人員巡查蘇花公路等路況，也呼籲民眾，震後山區道路易有坍方落石，應避免行駛。

公路總局表示，目前尚無新增震後災害路段，但受到6日地震影響的台11線花蓮大橋北上橋梁，側移錯位仍在搶修中，昨起採單線雙向通行；而受到寒流影響，台7甲線中橫公路宜蘭支線、台14甲線合歡山公路、台8線中橫公路管制加掛雪鍊車輛才能通行。

至於寒流來襲導致路面結冰，台7甲線南山至思源、台14甲線翠峰至大禹嶺以及台8線大禹嶺路段，限加掛雪鏈車輛通行。

受到地震與寒流雙重影響，公路總局也宣布，豐原客運、國光客運、花蓮客運等共有7條客運路線，因應公路管制通行縮短行駛區間或停駛。

今日停駛或縮短行駛公路客運路線，包括豐原客運「【6506】豐原梨山」路線，因台14甲21K（翠峰）至41K（大禹嶺）路段路面結冰無法通行，豐原往梨山，於埔里折返，梨山往豐原，於大禹嶺折返；國光客運「【1751】宜蘭-梨山」、「【1764】羅東-梨山」，因台7甲線中橫公路宜蘭支線32k至45k部分道路（思源啞口）仍管制封閉，往返程均停駛；花蓮客運受地震餘震頻繁影響，「【1133】花蓮-天祥」、「【1126】花蓮-洛韶」、「【1141】花蓮-梨山」行駛至太魯閣遊客中心折返。另「【1133A】台灣好行太魯閣線」停駛。

(中時)