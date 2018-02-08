幻化為王！Harden Vol.2戰靴今天上市

2018年02月08日 13:09 中時電子報 黃及人

adidas在8日邀請媒體親自體驗Harden Vol.2。(黃及人攝)

adidas正式發表NBA休士頓火箭隊當家明星後衛 哈登(James Harden) 第二代戰靴-Harden Vol.2；哈登今年延續上季MVP等級的精采表現，近期拿60分、10籃板及11助攻，成為史上首位單場攻下至少60分且有大三元演出的球員。

同時哈登以個人生涯單場最高得分，一舉打破高懸火箭隊40餘年的紀錄！adidas為助力哈登在本賽季創造卓越戰績，為其量身訂製全新第二代戰靴Harden Vol.2，在外觀與科技方面皆全面進化升級。

「不是每個人都能扣籃，但是每個人都能急停變向。」正如哈登所說，哈登的必殺技在於對速度的掌控，他獨特的打球風格和大膽的個性在聯盟中獨樹一幟，這也是他最具顛覆性的力量。

全新Harden Vol.2的設計靈感同樣源自於哈登在球場上神鬼莫測的腳步，尤其是哈登招牌歐洲步與後撤步。為了幫他更好掌控其千變萬化的進攻節奏，以及出神入化的急停變向，設計師特別結合哈登幻化的打球風格和防守上的預測能力，強化了Harden Vol.2對於速度的掌控力。

Harden Vol.2的橘色鞋款相當特別。(adidas提供)

adidas Harden Vol.2首發共推出兩款配色，分別是採用紅色火箭隊配色的「Ignite」，以及橘色象徵哈登從加州出發，並一路實踐籃球夢的「California Dreamin’」，鞋舌處依舊保留醒目的哈登標誌。

全新鞋帶系統和FORGEFIBER特有TPU塗層紗線設計，不僅兼具靈活移動和穩定支撐，更能依照自己的風格，打造不同的鞋帶繫法。新款球鞋延續了全腳掌BOOST配置，升級中底厚度，在提供優異能量回饋的同時，還提供了無與倫比的舒適性。鞋底紋路也再次進化，採用經精密計算的全新抓地紋路，帶來更進階的抓地力，以及在球場上加速啟動與急停變向的能力。

(中時電子報)