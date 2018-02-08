吃不潔生食 男感染性腹主動脈瘤破裂

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐為患者（非當事人）檢查術後傷口。（林欣儀攝）

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住在南投的58歲莊姓男子，日前吃尾牙時吃到不潔生食，竟連續多天發燒、劇烈腹痛，就醫診斷為沙門氏桿菌感染的「感染性腹主動脈瘤」破裂，所幸經緊急施行低侵襲性血管內支架手術、成功「拆彈」，救回一命。

回想發病情況，莊男說，近月來連續參加多場尾牙，可能期間誤食不乾淨的生食，返家後就出現感冒、發燒及忽冷忽熱情況，發病時相當痛苦，尤其忽冷時就像進入冰庫、五臟六腑都在抽筋，到診所就診被判定為流感，但吃藥後症狀未改善，還因高燒到衛服部南投醫院急診，醫生評估情況緊急、轉送亞大醫院。

亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，莊男經電腦斷層檢查，確診為感染性腹主動脈瘤破裂，施行低侵襲性的血管內支架手術，從大腿腹股溝處置放支架至腹主動脈瘤的位置，將脹大或破裂血管瘤從血管壁隔開，後續併發症少，目前已出院休養。

劉殷佐強調，感染性腹主動脈瘤是因腹主動脈遭細菌感染、導致血管破裂，其中，沙門氏桿菌具親血管性，易引發動脈壁結構遭破壞、形成假性動脈瘤，其感染引發腹主動脈瘤比例高達20％，這類瘤體因增長迅速且會突然破裂，致死率達9成以上，堪稱「人體內的不定時炸彈」。

劉殷佐提醒，最近適逢尾牙季，接下來還有農曆春節，民眾聚餐機會多，應避免食用生雞蛋、苜蓿芽等易遭沙門氏桿菌感染的食物。衛服部南投醫院院長洪弘昌則表示，莊男成功獲救的案例，讓偏鄉醫療合作邁向成功。

(中時)

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