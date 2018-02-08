花蓮震災 衛福部統計267傷者送醫院已有240人出院

花蓮震災目前醫院許多人已順利康復出院。（資料照 張祈攝）

友善列印
中時
／台北報導

花蓮地震災害，衛福部統計，截至上午為止，送醫傷病患總計267人，其中花蓮慈濟醫院123人、門諾醫院82人、部立花蓮醫院40人、國軍花蓮醫院16人、台北榮總玉里分院2人、台北榮總鳳林分院2人、玉里慈濟醫院1人及台東馬偕1人，目前出院240人、住院14人。急診留觀9人，死亡則有4人。

衛福部醫事司長石崇良表示，衛福部已於昨日指派國家級災難醫療救護隊南區執行中心—成大醫院先遣隊，前往災區進行災情評估及資訊蒐集工作。成員有急診醫師2名，後勤志工3名，救護車司機1名，同時攜帶IPCAM(網路攝影機)及空拍機，於災區現場自地面及空中同步拍攝蒐集畫面，透過網路會議室，將現場畫面分享至衛福部、緊急醫療應變中心及各監看人員直接監看災情，以瞭解先遣隊將現場災區搜救狀況、醫療需求、生活必需品、環境安全及醫療院所等狀況，定時回報衛福部供緊急醫療調度指揮參考。

石宗良指出，為因應花蓮地震災民的心理關懷服務，已啟動災難心理衛生應變機制，包括請花蓮縣衛生局調派心理衛生專業人員，至各收容處所提供關懷及心理支持服務，並評估受災民眾之心理衛生需求同時通知東區台北榮民總醫院玉里分院成立工作小組，協助震災心理關懷事宜。

衛福部亦設有安心專線0800-788-995，可立即提供受災民眾24小時免費心理諮詢及心理支持服務及聯繫民間志工團體，整備提供心理重建服務。衛福部將持續密切掌握災情發展、傷病患收治情形與災民心理諮詢及心理支持需求，維持急重症照護量能，全力救治傷患。

(中時)

花蓮加油 台北101連續點燈3天 花蓮強震那一夜 摩鐵浴缸「激浪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。