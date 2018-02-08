花蓮震災 衛福部統計267傷者送醫院已有240人出院

2018年02月08日 13:59 中時 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

花蓮地震災害，衛福部統計，截至上午為止，送醫傷病患總計267人，其中花蓮慈濟醫院123人、門諾醫院82人、部立花蓮醫院40人、國軍花蓮醫院16人、台北榮總玉里分院2人、台北榮總鳳林分院2人、玉里慈濟醫院1人及台東馬偕1人，目前出院240人、住院14人。急診留觀9人，死亡則有4人。

衛福部醫事司長石崇良表示，衛福部已於昨日指派國家級災難醫療救護隊南區執行中心—成大醫院先遣隊，前往災區進行災情評估及資訊蒐集工作。成員有急診醫師2名，後勤志工3名，救護車司機1名，同時攜帶IPCAM(網路攝影機)及空拍機，於災區現場自地面及空中同步拍攝蒐集畫面，透過網路會議室，將現場畫面分享至衛福部、緊急醫療應變中心及各監看人員直接監看災情，以瞭解先遣隊將現場災區搜救狀況、醫療需求、生活必需品、環境安全及醫療院所等狀況，定時回報衛福部供緊急醫療調度指揮參考。

石宗良指出，為因應花蓮地震災民的心理關懷服務，已啟動災難心理衛生應變機制，包括請花蓮縣衛生局調派心理衛生專業人員，至各收容處所提供關懷及心理支持服務，並評估受災民眾之心理衛生需求同時通知東區台北榮民總醫院玉里分院成立工作小組，協助震災心理關懷事宜。

衛福部亦設有安心專線0800-788-995，可立即提供受災民眾24小時免費心理諮詢及心理支持服務及聯繫民間志工團體，整備提供心理重建服務。衛福部將持續密切掌握災情發展、傷病患收治情形與災民心理諮詢及心理支持需求，維持急重症照護量能，全力救治傷患。

(中時)