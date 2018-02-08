拒當紅唇族 罹癌民代現身說法籲戒檳榔

大林鎮民代表簡文桓（左三）、大林團委會會長簡志偉（右二）等人到廟宇等人多地方呼籲民眾戒檳榔。（翁聖勳攝）

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大林團委會會長簡志偉（左一）率領會內夥伴沿街發放傳單並呼籲民眾戒嚼檳榔。（翁聖勳攝）
大林鎮民代表簡文桓（左一）及大林團委會會長簡志偉（左三）沿街發放傳單並呼籲民眾戒檳榔。（翁聖勳攝）

「拒吃台灣口香糖、拒當紅唇族」，嘉義縣大林鎮民代表簡文桓，嚼檳榔超過30年，去年健康檢查發現罹患口腔癌，在家人朋友勸說下，選擇勇敢面對接受治療，術後復原狀況良好，發願當「台灣口癌男大使」，年初加入救國團大林團委會，8日與幾位癌友現身大林安霞宮廟前廣場說法做宣導，一起分享抗癌過程，呼籲民眾戒除嚼檳榔的習慣。

簡文恒說自己嚼檳榔超過30年，身為民意代表跑攤習慣吃檳榔提神，或是每天買檳榔做交際，去年6月他因為長期口腔潰瘍無法痊癒，到醫院檢查為口腔癌第1期，在家人朋友建議下進行手術，過程中發現擴散面積超乎預期，幾近癌症第3期，整個療程甚至術後復原過程都讓他痛不欲生。因此，他發誓戒除吃檳榔習慣，而且跑攤不管婚喪喜慶，只要看到紅唇族就奉勸對方「麥呷啦」！

13、14歲就開始嚼檳榔的顏亦佐、江萬得表示，到醫院探望簡文桓，聽到開刀過程的痛楚，除了戒掉吃30年檳榔，今天也到現場幫忙發放「遠離口腔癌」宣傳DM，用實際行動支持宣導戒檳榔的公益活動。

大林團委會會長簡志偉得知簡文桓罹患口腔癌，自己也在簡文桓苦口婆心的勸告下，戒掉多年惡習，兩人著手規畫籌辦「拒吃台灣口香糖，拒當台灣口癌男」活動，前進各廟宇及市場人潮多的地方發放傳單，呼籲民眾戒除嚼檳榔習慣。

(中時)

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