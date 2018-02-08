消費地震？ 臉書出現假帳號騙捐款

有網友涉嫌PO假匯款帳號，假借賑災名目在臉書上募款。（徐養齡翻攝）

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中時
網友抓包傳訊質問，還遭回嗆「法院見！」。（徐養齡翻攝）

歹年冬！花蓮強震造成嚴重死傷，外界善心捐款大量湧入災區，不料竟遭有心人士利用，涉嫌在臉書發文PO假匯款帳號，吸收善心匯款，遭網友識破PO網，呼籲其他網友留心，以免善款付諸東流。

「大家有需要捐款賑災的，這邊有帳戶，歡迎大家踴躍匯款進來！」網友在臉書《新竹爆料公社》PO出1張截圖，圖中1名黃姓男子在臉書PO文，並秀出存簿帳號，鼓勵網友匯款到此帳號。

有網友發現黃男根本胡扯一通，存簿上的帳號根本不是花蓮善款帳戶，PO文臉書社群，呼籲網友留意，黃男疑似發現案情曝光，趕緊刪文滅火，但PO文已被截圖備份，慘遭網友肉搜。

有網友傳訊質問黃男，「你以為刪文就沒事了嗎？這種事情拿來開玩笑，你還是人嗎？已經有網友截圖報警了！你自己好好反省吧！」黃竟要求網友刪除PO文，網友反問憑什麼要刪？黃竟嗆「沒關係法院見」，網友痛斥「新竹人的臉真的被丟光了！」

有腦筋動得快的網友決定反制，指要轉1塊錢到他的帳戶，再打165反詐騙專線檢舉他。不過也有網友認為，黃的PO文設定是朋友才看得到，非公開PO文，可能是跟朋友開開玩笑，況且誰會真的匯過去？」

警方對此表示，目前未接到類似報案，指黃男若假冒災區帳戶募款，行為已觸法，若有被害人受騙，可向警方報案，將依詐欺罪嫌究辦。

(中時)

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