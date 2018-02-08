日本二戰自沉磯風號驅逐艦 於鹿兒島海底現蹤

2018年02月08日 14:12 中時電子報 李靖棠

據日本NHK新聞網報導，經大阪海洋調査會社多月調查後，於鹿兒島外海約450公尺深處，發現當年隨大和號戰艦（Yamato）出戰、卻因遭魚雷重創，而自沉的二戰帝國海軍驅逐艦磯風號（Isokaze）艦身遺骸。讀賣新聞報導，搜尋團隊於2016年受到吳市請託，利用水下無人攝影機進行搜尋，在大和號沉沒地點東北方10公里處，找到磯風號艦上的魚雷發射管遺骸，才因此大膽判定是磯風號。

屬於陽炎型驅逐艦第12號艦的磯風號，由佐世保海軍工廠打造、於1940年打造完工，標準排水量為2,033噸。最高時速為35節，最大員額為240名官兵。曾參加珍珠港事變、南太平洋海戰、馬里亞納海戰等戰役，親自見證日本戰前海軍大和、武藏、信濃、金剛、愛宕多艘主力戰艦沉沒的經過。1945年4月7日，隨大和號戰艦參加坊之岬海戰，受到美國海軍艦載機重創，最終於東海自沉。

日本海軍史上最大的戰艦大和號。（圖/日本大和號博物館）

1945年在海戰中遭美軍重創，最終爆炸沉沒的大和號戰艦。（圖/美國海軍）

事實上，從日本史上最大的軍艦大和號沉沒後，作為海軍重要港口的吳市，當地文史工作者和政府多次組織探測隊，試圖定位並找尋在坊之岬海戰中，包含大和號在內，同行的濱風、矢矧和朝霜等6艘沉沒軍艦的下落。目前大和號遺骸位置已確定，本次發現磯風號船身，對於搜尋團隊而言，可說是一大振奮消息。

(中時電子報)