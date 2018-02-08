日本二戰自沉磯風號驅逐艦 於鹿兒島海底現蹤

日本二戰期間的磯風號驅逐艦。（圖/吳市海事歷史科學館）

友善列印
中時電子報

據日本NHK新聞網報導，經大阪海洋調査會社多月調查後，於鹿兒島外海約450公尺深處，發現當年隨大和號戰艦（Yamato）出戰、卻因遭魚雷重創，而自沉的二戰帝國海軍驅逐艦磯風號（Isokaze）艦身遺骸。讀賣新聞報導，搜尋團隊於2016年受到吳市請託，利用水下無人攝影機進行搜尋，在大和號沉沒地點東北方10公里處，找到磯風號艦上的魚雷發射管遺骸，才因此大膽判定是磯風號。

耗資千億 美朱瓦特級麥可蒙索爾號驅逐艦將服役

屬於陽炎型驅逐艦第12號艦的磯風號，由佐世保海軍工廠打造、於1940年打造完工，標準排水量為2,033噸。最高時速為35節，最大員額為240名官兵。曾參加珍珠港事變、南太平洋海戰、馬里亞納海戰等戰役，親自見證日本戰前海軍大和、武藏、信濃、金剛、愛宕多艘主力戰艦沉沒的經過。1945年4月7日，隨大和號戰艦參加坊之岬海戰，受到美國海軍艦載機重創，最終於東海自沉。

日本海軍史上最大的戰艦大和號。（圖/日本大和號博物館）

1945年在海戰中遭美軍重創，最終爆炸沉沒的大和號戰艦。（圖/美國海軍）

事實上，從日本史上最大的軍艦大和號沉沒後，作為海軍重要港口的吳市，當地文史工作者和政府多次組織探測隊，試圖定位並找尋在坊之岬海戰中，包含大和號在內，同行的濱風、矢矧和朝霜等6艘沉沒軍艦的下落。目前大和號遺骸位置已確定，本次發現磯風號船身，對於搜尋團隊而言，可說是一大振奮消息。

(中時電子報)

文章來源：戦艦「大和」とともに沈んだ駆逐艦「磯風」発見か

文章來源：「大和」とともに沈んだ「磯風」か、海底で撮影

更多精彩新聞請見軍事頻道！
3代戰機比美少500架 陸空中戰力… 展現法紀 新加坡法辦外流黑鷹失…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。