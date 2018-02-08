破紀錄！一人36個 平昌冬奧選手村豪發11萬保險套

2018年02月08日 14:10 中時電子報 蔡萱

平昌冬季奧運即將在9日登場，身為東道主的南韓這次也提供了不少貼心服務，除了舒適的選手村及設施讓選手得到充足的休息外，還破了前幾次冬季奧運的紀錄，在17天比賽期間，提供了多達11萬個保險套供給不到3000名的選手索取，也就是說每位選手平均可以索取36個保險套。

據《CNN》報導，南韓在平昌奧運選手村下了不少心力，提供給選手無微不的服務，從商店提供全球寄送服務。也出於善意提供給選手11萬個保障，這些保險套可在選手村、醫療中心、主新聞中心、記者下榻處以及冬奧2個園區內所有公共廁所取得。

上一次俄國索契冬奧發放了10萬個保險套，這次平昌冬奧選手人數只比上一屆多出100人，但是發放了11萬個保險套，也創下了冬奧發放最多保險套的紀錄。

大會提供的奧運保險套向來十分熱門，自1992年巴塞隆納夏季奧運起，大會首度提供選手保險套，並且以奧運五環顏色來設計，也因此有不少選手索取來當作紀念品。而2000年雪梨奧運時只準備了7萬個保險套還遭到抗議，後來追加2萬個仍供不應求。

2012年倫敦奧運也準備了15萬個也曾創下夏季奧運的紀錄，當時也是熱門到5天內就被索取完畢。至於目前發出最多保險套的是2016年的里約夏季奧運，一口氣發出了45萬個保險套，平均每位選手可拿42個保險套。

(中時電子報)