破紀錄！一人36個 平昌冬奧選手村豪發11萬保險套

平昌冬奧發放了11萬個保險套給選手。(示意圖/shutterstock)

友善列印
中時電子報

平昌冬季奧運即將在9日登場，身為東道主的南韓這次也提供了不少貼心服務，除了舒適的選手村及設施讓選手得到充足的休息外，還破了前幾次冬季奧運的紀錄，在17天比賽期間，提供了多達11萬個保險套供給不到3000名的選手索取，也就是說每位選手平均可以索取36個保險套。

據《CNN》報導，南韓在平昌奧運選手村下了不少心力，提供給選手無微不的服務，從商店提供全球寄送服務。也出於善意提供給選手11萬個保障，這些保險套可在選手村、醫療中心、主新聞中心、記者下榻處以及冬奧2個園區內所有公共廁所取得。

上一次俄國索契冬奧發放了10萬個保險套，這次平昌冬奧選手人數只比上一屆多出100人，但是發放了11萬個保險套，也創下了冬奧發放最多保險套的紀錄。

大會提供的奧運保險套向來十分熱門，自1992年巴塞隆納夏季奧運起，大會首度提供選手保險套，並且以奧運五環顏色來設計，也因此有不少選手索取來當作紀念品。而2000年雪梨奧運時只準備了7萬個保險套還遭到抗議，後來追加2萬個仍供不應求。

2012年倫敦奧運也準備了15萬個也曾創下夏季奧運的紀錄，當時也是熱門到5天內就被索取完畢。至於目前發出最多保險套的是2016年的里約夏季奧運，一口氣發出了45萬個保險套，平均每位選手可拿42個保險套。

(中時電子報)

文章來源：Olympic Village stocked with 110,000 condoms

文章來源：There Are More Free Condoms at the Winter Olympics Than Ever Before

美華裔首富黃馨祥 150億收購洛杉… 金與正帶金正恩親筆信　北韓無核…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。