內政部研議修法 強化老舊建物耐震補強

2018年02月08日 14:23 中時 張理國

花蓮強震造成多棟大樓傾塌，外界質疑先前老屋健檢的「安家固園方案」執行率偏，內政部次長邱昌嶽坦承，該方案執行率的確偏低，若要強制要求全民配合耐震補強，事涉公權力介入，可能要從修法；不過邱昌獄也面有難色，說目前可能先用鼓勵方式，因為修法涉及財產權，推動上困難度比較高，要先跟地方政府深入研議。

邱昌嶽說，安家固園計畫執行上推動很大的困難，就是沒有強制力要求民眾百分之百配合，站在政府角度只能用鼓勵方式，執行至今只有公有建築物幾乎達百分百。民間部分鎖定遭公眾使用的大建築物，未來營業換照時，會要求建物強化作為。

至於未來要不要全民配合做建築物耐震補強，邱昌嶽表示，涉及政府力量介入，可能要從修危老條例強度上要求百姓配合，這部分涉及財產權，但推動上困難度比較高。

營建署表示，「安家固園方案」由於民眾擔心耐震評估影響房屋行情，申請意願不高，總計申請初評者只有7000件，申請詳評的件數更少，去年危老條例通過後，就取代了安家固園方案。

邱昌嶽說，這次花蓮倒塌建築物都在米崙斷層兩側，因此高度懷疑跟米崙斷層有關。至於外界質疑「軟腳樓」、也就是低樓層結構軟化，後續重建過程當中，是不是要透過百分之百的所有權人同意才能進行重建補強，可能要跟地方政府深入研議；邱昌嶽說，強制老舊建築健檢及重建補強，涉及危老條例及都更條例等修法。

至於台南0206地震後，有關修《建築法》加上第三方監造問題，相關草案準備完成，可能會委託地方建築相關公會推動，下會期會送進行政院，列為優先審議工作。《建築法》修正主要內容，除了第三方監造外，也涉及違章建築的處理。

(中時)