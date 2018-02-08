年久失修意外頻傳 立新國中球場重鋪

立新國中籃球場因年久失修，球員練習常跌倒、受傷，經重新鋪設後，還給學生安全的運動場地。（林欣儀攝）

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市議員李天生8日勘查籃球場工程，學生特別製作看板感謝。(林欣儀攝)

台中市大里區立新國中籃球場，因為年久失修、多處龜裂，且地板止滑功能幾乎喪失，經常有球員練球時跌倒受傷，校方向市議員李天生陳情，經積極爭取，終於獲得政府允諾補助60萬元，最近進行場地重新鋪設，提供學生安全無虞的運動空間。

站在全新鋪設過的籃球場中，立新國中師生相當興奮，校長周鳳珠表示，學校籃球場使用約6、7年，因國中生運動量大、使用頻繁，導致場地龜裂、破損情況嚴重，學生使用場地訓練時常傳出滑倒、受傷的情況，卻苦於學校經費拮据，無力自行整建。

為幫助學生爭取安全的運動空間，李天生積極協助爭取經費，終於獲得市府補助60萬元，並於年前重新鋪設籃球場，讓學生開學後即能使用全新場地，他8日到學校勘查工程品質，還當場投下第一顆球。學校籃球隊教練及隊員們特地製作「謝謝您幫我們爭取經費」看板，表達感謝。

立新國中籃球隊近年來展現佳績，去年用奪台中市籃球比賽國中組冠軍、全國比賽國中組第4明等，校方強調，學校除籃球隊有優異成績，包括舉重、田徑、手球等運動也在各項競賽中屢創佳績，但缺乏室內活動中心，師生集會、舉辦活動十分不便，接下來也盼民代協助爭取，獲得李天生允諾幫忙。

(中時)

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