老舊建物耐震評估強制執行？內政部：需聽各方意見

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0206花蓮大震震出老舊建物耐震度問題，朝野立委認為公權力應介入呼聲再起，是否針對安家固園方案要針對老舊建物耐震評估採強制立法，內政部次長邱昌獄表示，此涉及人民財產權，將召集地方等各單位開會，聽取各方意見。

對於部分住商混合大樓低樓層因被改建，被稱為「軟腳蝦」，但都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）規定，要所有權人100%同意才能進行都更或補強，內政部是否要研議老舊大樓進行強制耐震評什補強？

邱昌嶽回應指出，低樓層結構的確是有此問題，未來是否需要所有權人100%同意，可以再研議。過去因應台南大地震，內政部提出「安家固園計畫」，補助民國88年12月31日以前取得建照的私有住宅辦理耐震能力評估，但至今執行率不高，因為民眾擔心房價下跌，進行評估意願不高，未來是否會鐵腕執行？

邱昌嶽說，安家固園計畫因為沒有強制力，政府只能鼓勵，執行至今只有公有建築物幾乎100%執行，民間部分則鎖定公眾使用的大型建築物，未來營業執照換照時，會要求建物強化作為。至於未來要不要全民配合耐震補強，因涉及人民財產權，可能要修法才能要求民眾配合，推動上困難度比較高。

行政院發言人徐國勇也表示，安家固園計畫立意良善，但不少民眾擔憂若檢測出建築問題，會導致房價下跌，而不願去做，此面臨人民觀念、法制的問題，必須要突破。徐呼籲，台灣位處地震帶上，「安全才是王道」。

(工商)

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