上帝公加持護祐 歸南北極殿捐贈j歸仁分局監視器

2018年02月08日 15:06 中時 曹婷婷

歸仁區的交通、治安，歸南北極殿神祇加持守護！台南市歸仁區歸南北極殿管理委員會為協助歸仁分局執行治安、交通需求，以維護轄內百姓生命、財產安全，8日特別致贈移動式監視器，用於打擊犯罪、遏止宵小及防制交通事故發生。

曾任台南縣議員甫卸任的歸南北極殿管理委員會主任委員黃清沛表示，上帝公最重視爐下信徒攸關生命、財產安全的治安、交通，協助歸仁分局建置移動式監視器，可說是上帝公法力的延伸。新任主任委員戴榮裕也表示，無論何時、何地，都在上帝公的庇護範圍，確保信眾安居樂業，營造祥和安全生活。

歸仁警分局長梁仁輝表示，轄內交通事故致傷之A2類交通通事故去年與前年比較，雖呈現穩定下降，不過，歸南北極殿爐下轄區相同的歸南派出所A2交通事故卻從前年167件，到去年增至217件，足足增加50件，增率近3成。

梁仁輝說，加以犯罪手法日新月異，相關蒐證及防制作為必須與時俱進，除警察局建置於大路口T霸型固定式監視器外，為因應治安、交通狀況需要，建置「移動式監視器」機動彈性調整位置，用以互補，建構綿密安全網。

歸南北極殿捐贈建置「移動式監視器」，歸仁分局將本於取之於民，用之於民精神，將「移動式監視器」，投入社區防竊、打詐、反毒、掃黑及交通事故防制上，期能更改善轄區治安、交通。

(中時)