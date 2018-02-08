沉迷電玩輸300萬還吵「抵押房子」 母檢舉助警破賭博電玩店

2018年02月08日 14:52 中時 許素惠

虎尾阿拉丁電子遊藝場是全縣最大的，以合法掩護非法經營賭博性電玩。(許素惠翻攝)

檢警查獲賭博性電玩。(許素惠翻攝)

檢警在虎尾查獲全縣最大的賭博性電子遊藝場。(許素惠翻攝)

檢警在虎尾查獲全縣最大的賭博性電子遊藝場，查扣玩金、積分卡等證物。(許素惠翻攝)

一名母親淚訴兒子長期沈迷賭博性電玩，已賭輸300餘萬元，並積欠店家上百萬元，家人苦勸不聽，還吵著將房子扺押，家人不從，便打小孩老婆，造成妻離子散，為不讓兒子繼續沈淪，憤而向檢警檢舉，檢警破獲全縣最大電子遊藝場，起扣賭博性機台等。

經過檢警初步問訊，李姓負責人、現場員工及多名賭客均已坦承有兌換現金賭博的不法情事，當場共查扣賭博電玩機檯百餘台、賭資31萬8000元及積分卡、代幣、賭資流量紀錄帳冊等證物，以及業者試圖規避警方查緝所設置的監視器主機。

檢警歷經近2年半的探訪布線，雲林地檢署檢察官朱啟仁、黃立夫、何金陞、沈郁智、李侃穎等見蒐證及時機均已成熟，親自帶隊指揮警方搜索阿拉丁電子遊戲場。

檢警發現，該店以合法掩護非法，在店內擺放電玩供顧客賭博並換取現金，涉嫌賭博及違反電子遊戲場管理條例，該店目前為雲林最大規模的電子遊戲場。

警檢調查，該電子遊戲場適值整修，試圖於過年期間引進新機檯擴大營業，以賺取豐富利益，幸及時查緝，阻止業者繼續藉電玩賭博殘害百姓。

2015年3月起，雲林地檢署指揮雲林縣警察局督察科大力掃蕩賭博電玩多達27家，查扣賭資共計255萬2400元萬、機枱1352台，斷絶業者不法利益高達上億元，然目前純樸之雲林縣內擁有合法執照電子遊戲場仍多達上百家，高居全台之冠，顯見經營電玩店獲利豐富。

另各電玩店為躲避警方追緝，均大多改採「會員制」及「密室交易」方式，前往該店消費的顧客必須先加入會員，贏得賭金後可換取積分卡，欲兌換現金時，則進入店內廁所或指定位置，自行拿取店家放在該處的現金，或由員工帶到店外兌換現金，增添查緝難度。

(中時)