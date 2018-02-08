市售魚蝦標示 消保處查2成不符規定

2018年02月08日 15:16 中時 洪安怡

農曆春節將至，家家戶戶採購年菜，新鮮魚蝦是不少人年夜飯的必備佳餚，消保處抽查全台20家賣場、超市和量販店業者共60件魚蝦品質檢驗及標示查核；結果在品質抽驗部分，60件全數符合規定，但在標示查核部分，60件有12件不符規定，佔比達2成。

消保處於去年11月下旬間會同地方政府，至台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市、屏東縣及基隆市等地，隨機就賣場、超市和量販店業者販售的冷凍魚蝦新鮮度、動物用藥、重金屬、二氧化硫等品質項目及標示進行抽驗和查核，抽樣45件魚和15件蝦，共計60件。

檢測結果發現，27件海撈魚的甲基汞、重金屬（鉛、鎘）、揮發性鹽基態氮、組織胺；18件養殖魚的動物用藥多重殘留、四環黴素、孔雀綠、揮發性鹽基態氮、組織胺；15件蝦類的二氧化硫、動物用藥多重殘留、四環黴素、孔雀綠、揮發性鹽基態氮、組織胺，全數符合規定。

但在商品標示查核部分，60件中有48件符合規定，12件者不符合規定，缺失項目包含營養標示，有6件不符規定；淨重標示4件不符規定；品名標示、需冷藏或需冷凍字體標示，各有3件不符規定，4件應保存辦法和調理條件標示不符規定。本次產品標示違失業者，已有3件依《食品安全衛生管理法》處3萬元罰鍰。

消保處提醒消費者，採買魚類時，可從「眼、腮、腹、氣味、色澤、肉質」來做挑選，也就是新鮮的魚類，魚眼球為明亮透明、魚腮為淡紅色或暗紅色、魚腹因內臟完整腹部堅實、無腥味、魚體本身有光澤、魚肉有彈性；選購蝦類時，應以「光澤度」及「肉質」為標準，新鮮蝦類有光澤度，蝦殼未變黑、無白斑，且肉質結實，頭部未斷落。

(中時)