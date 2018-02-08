台中市議會9日召開中火聽證會 民進黨團肯定市府對抗空汙

2018年02月08日 15:17 中時 陳世宗

台中市議會警消環衛委員會9日將召開「中火9號機組展延過程及審查內容、107年使用期限到期之另外9部機組展延申請」聽證會；市議會民進黨團8日率先消毒，肯定龍團隊上任後對抗空汙，PM2.5年均值已降至20.2微克，創下歷史新低，將與市府一同督促中火在期限內完成改善。

市議會國民黨團日前在定期會中，針對市府審查中火9號機組展延過程及審查內容時，質疑市府有放水把關不嚴謹、漠視民眾呼吸權之嫌，要求召開聽證會，讓全民一起來檢視與把關；市議會警消環衛委員會9日將召開聽證會，由利害關係人、環保團體等陳述意見！

民進黨團表示，中火是中部地區最大固定汙染源，至今已存在30多年，過去中部地區空汙嚴重，PM2.5年均濃度居高不下；但國民黨卻從未有過任何改善作為，現在選舉一到就把空汙議題拿來當選戰打，頻頻散播不實指控、以假亂真，製造市民恐慌。

環保局指出，台中市政府堅定對抗空汙，持續向台中火力發電廠祭出各種空汙改革措施，透過生煤自治條例要求「4年減4成」生煤量，已於去年底刪減500萬噸許可量，並促使推動室內煤倉、設置燃氣機組等計畫，採用高品質生煤，空汙嚴重時也配合降載減碳，減輕空汙程度。

環保局強調，為進一步督促中火加速改革，決定再祭出「第3次加嚴排放標準」訂定，年底前完成法制程序後，全力要求中火自公告日起4年內改善設備，達到燃煤減排5成以上目標，這將是全國最嚴格燃煤排放標準，與燃氣電廠排放標準相當。

(中時)