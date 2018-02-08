新視波結合獅子會做公益 伴育幼院童遊宜蘭

2018年02月08日 15:12 中時 葉書宏

新視波及永和獅子會的志工陪同院童們進行豐富有趣的宜蘭一日遊。（葉書宏翻攝）

每年聖誕節許多企業及社會團體都會前往榮光育幼院，與孩子們一起同樂，去年的聖誕節，新視波有線電視與永和獅子會一起為孩子辦了一場聖誕派對，而派對中天真的孩子們許了一個願望，希望寒假能夠一起出去旅行。日前在新視波及永和獅子會的志工陪同下，院童們進行豐富有趣的宜蘭一日遊。

小朋友收到了滿滿一袋的遠足零食包之後，活動正式啟程，馬上就來到了第一個行程蜡藝觀光工廠，透過專業導覽員的介紹，了解蜡筆的製作過程，也一起動手製作彩色筆及蠟筆，還互相為同學在手上臉上彩繪出美麗的圖案，並到變裝區穿上服裝道具，在星光大道拍下合照，小朋友在這邊玩的超開心，並且在輕鬆愉快的遊戲中認識色彩，也達到寓教於樂的目的。

下午來到宜蘭一間大飯店的SPA水世界，寒冷的冬天，泡泡溫泉是最舒服的享受，何況是有小朋友最喜歡的高空 360度旋轉滑水道，爬上五層樓高的階梯，小朋友躺在溫泉水流中，從滑水道一滑而下，玩一次不過癮，都玩了5、6次，都還喊著不夠過癮！

泡玩了溫泉，每位小朋友紅通通的臉頰，就像寒冬中的小太陽，溫暖了自己，也溫暖了社會人心，新視波及永和獅子會也希望透過這次的活動，達到拋磚引玉之效，鼓勵更多的企業與社團，一起加入關懷社會弱勢團體的行列。

(中時)