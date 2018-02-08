成大建築系赴花蓮 協助建物災損、近斷層致災研究

2018年02月08日 15:59 中時 曹婷婷

花蓮強震造成多棟建築物嚴重傾倒，成功大學規劃與設計學院副院長姚昭智自發組成專業救助團隊，8日清晨5時率10多名師生趕往花蓮災區，4天時間內將以建築結構專業協助調查與評估建物災損，以及近斷層地震對建築結構是否帶來特殊性的破壞等，相關資料除了提供公部門參考，也將進行後續學術研究。

姚昭智指出，過去，受限於儀器設備，台灣地震資料大都不是近斷層的資料，近20年才有近斷層資料，也才逐漸了解其特性與破壞力。 花蓮地震為近斷層地震，近斷層地震特性之一是長週期的震動，震動週期長，易引發中高樓層共震效應，因此，中高樓層建築物容易損壞，使高樓層的建物以及隔震建築的震動更大。

至於，非近斷層的地震，高樓層的建築震動則較小。花蓮地震多棟大樓傾倒毀損嚴重，究竟是單純近斷層地震所致，或是建築結構本身也有問題，都需要了解，團隊也想要找出此次地震，有無造成共通性破壞的特徵，有無新技術或方法可以改善。

清晨5時，天色仍一片暗黑，寒氣逼人，專業領域為建築結構的3位教授姚昭智、杜怡萱、鐘育霖帶著10名研究生，分別開著4輛車從台南出發，中午抵達花蓮與國家地震工程研究中心人員會合，展開相關調查。

姚昭智表示，成大規劃與設計學院與國震中心有不少合作計畫，因花蓮地震嚴重，遂主動與國震中心連繫，一起到花蓮調查與評估建築災損。此行重點將先了解花蓮教育局呈報13所損壞國中、小學校舍，將以專業評估建物結構與非結構毀壞的嚴重程度與危險性，也可比對花蓮地震校舍損壞與台南2016年地震校舍破壞，兩者有無類似情形。團隊也將前往傾倒大樓，觀察建築結構。

另外，成大團隊也前往醫院、收容所，了解有無改善或可再加強處。關於醫院在地震後，非結構性的破壞（輕鋼架天花板掉落、冰箱摔壞）可能不利震後醫療急救，需要如何改善。災民收容收有無考慮到災民需求，老人家適應問題、或帶著寵物到收容所寵物如何處理等，也是團隊成員要進一步觀察與研究的面向。

(中時)