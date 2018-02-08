國民法官比較「狠」 模擬法庭見分曉

2018年02月08日 15:49 中時 李文正

6名國民法官與3名職業法官共同審理郭姓男子捷運隨機砍人事件。（李文正翻攝）

6名國民法官經過宣示後，正式與職業法官進行模擬法庭的程序。（李文正攝）

士林地方法院舉辦國民法官模擬法庭，以郭姓男子在捷運站持刀攻擊4名民眾作為案例，讓3名職業法官與6名國民法官共同審判，今（8日）上午進行國民法官選任程序，從1300名報名民眾，利用電腦先挑選出70名，再經過選任流程，從38名報到民眾挑選出6名正取以及2名備取，大多是30左右歲的年輕人，3男3女，經宣示後正式展開模擬法庭。

士林地院2月8日、9日舉辦107年度第1次國民參與刑事審判模擬法庭活動，選定國民法官後，立刻展開審理程序，9天上午須判。士林地院表示，民眾搶當國民法官的人數超乎預期，網路報名就有1300名，最後能與職業法官一同進行審理程序的人僅6名法官，抽中機率僅0.006％「比考司法官還難！」

此次案例以郭姓男子在捷運上隨機砍殺4名無辜民眾，一審依傷害罪判決有期徒刑3年，但高院卻與地院的見解不同，依受傷民眾的深度、位置，認定是2個傷害罪、2個殺人未遂，判決有期徒刑12年，而這次模擬法庭的審判長雷雯華，也是當時地院合議庭的審判長。

之前舉辦模擬法庭，曾有學者在討論會上說「寧願給職業法官判」，因為國民法官都比較「狠」，這次模擬法庭，是否與之前的模擬法庭相同，明天中午就能得知結果。

(中時)