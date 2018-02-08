台灣港務公司提供每航次3到5百萬元獎勵 麗星郵輪加碼高雄

2018年02月08日 16:07 工商 張佩芬

搶佔郵輪熱潮！麗星郵輪預計於4月份及6到7月份分別配置雙子星號及寶瓶星號以高雄為母港，預計開闢南北向20個以上航次，提供超過3萬個郵輪旅客艙位，歡迎南部地區旅客體驗郵輪度假行程。台灣港務公司於2月份公告實施「高雄郵輪母港航線獎勵方案」，提供每航次新台幣300萬到500萬元的獎勵。

臺灣是亞洲第二大郵輪客源市場，超越香港、新加坡及日本等國家，臺灣郵輪旅遊消費人口逐年增加，加上臺灣位於亞太郵輪航線的中間點，高雄港更位於亞洲的樞紐位置，非常適合國外旅客以Fly Cruise模式來高雄觀光，再轉乘郵輪前往東北亞或東南亞旅遊。

高雄市旅行公會理事長暨捷利旅行社董事長吳盈良大力推展高雄市場，與麗星郵輪合作以高雄為母港，規劃南向前往香港及北向前往沖繩、宮古島等航線，皆為國人喜愛的3~5天短天數航程，其中4月份更首創安排3天2夜澎湖花火節航次，4月份將配置雙子星、6~7月份配置寶瓶星，創下麗星郵輪首次以高雄港進行雙郵輪母港服務的新里程碑。

麗星郵輪在臺經營超過20年，過往以基隆為母港，去(106)年首度以處女星經營高雄、香港及馬尼拉三母港航線共15航次並規劃2航次以臺灣旅客為主的母港航線，今年為延續推廣高雄郵輪市場，加碼配置雙郵輪、超過20航次，布局高雄郵輪市場，雲頂郵輪集團麗星郵輪洪茂林總裁表示：麗星郵輪107年將配置雙子星、寶瓶星及處女星三艘郵輪以基隆、高雄雙母港，提供消費者更多元航程及精緻服務。

臺灣港務股份有限公司郭添貴總經理表示：因應行政院「臺灣郵輪產業發展」政策及新南向政策，臺灣港務公司積極推動高雄母港成形，興建中的高雄港埠旅運中心預計於108年底完工，屆時將為旅客提供更舒適的通關環境。

為鼓勵郵輪業者開闢高雄母港航線，持續培養客源，港務公司於2月份公告實施「高雄郵輪母港航線獎勵方案」，提供每航次新台幣300萬到500萬元的獎勵，符合資格的郵輪業者或郵輪公司指定的旅行社代表皆可向港務公司提出申請，期待透過獎勵的措施，促成更多高雄母港航線的開闢，繼而帶動後續整體母港郵輪產業經濟的發展，為高雄的觀光產業帶來突破性的進展。

高雄市政府市長陳菊表示，市府多年來努力推動高雄市從重工業轉型，市政府與臺灣港務公司港市合作共組｢高雄港區土地開發公司｣，共同開發590公頃亞洲新灣區，待108年高雄旅運大樓完工後，無論是通關或相關觀光服務設施都更加完備，配合周邊亞洲新灣區的各項建設與觀光資源，將帶領高雄市成功轉型，並讓市民更親近港口。

(工商)