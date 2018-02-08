感念社會相助 北市清寒生回捐稿費

2018年02月08日 15:20 中時 陳燕珩

百齡高中國中部美術班學生蕭珮縈為基金會設計新年賀卡，與媽媽一同將稿費回捐給基金會。（北市教育局認助清寒學生基金會提供）

台北市百齡高中國中部美術班學生蕭珮縈，長期接受北市教育局認助清寒學生基金會的認助，近日特別以自己的美術長才回饋，為基金會設計2018年新年賀卡，還將2000元稿費回捐給基金會，啟動善循環，「難得我有能力，所以想趁這個機會幫助別人！」

為感謝蕭珮縈跨刀相助，基金會執行長許瑞娟執行長8日代表董事長、教育局長曾燦金，到百齡高中頒發稿費和感謝狀。曾燦金表示，當初會邀請蕭同學設計賀卡，是因為她逢年過節除了畫卡片給自己的認助人，還會特別寄一份給基金會表達感謝，相當貼心，也讓基金會有機會了解她的美術專長。

蕭珮縈從小和媽媽相依為命，幼稚園時期就嶄露藝術才華，小學畢業累積上百張比賽獎狀，並獲得市長獎，去年更拿下106學年度全國學生美術比賽漫畫類特優。

這次她為認助清寒學生基金會設計大紅色的賀卡，搭配抱著小狗、頭戴狗狗帽飾的自創人物「豆油（醬油）」，讓賀卡喜氣又富童趣。蕭珮縈說，「豆油」是她創造的「另一個自己」，之前都是在同學間隨筆畫畫，這是第一次能讓這個角色登上賀卡，寄送給這麼多人，雖然創作過程很緊張，但她畫得很開心。

接受認助超過2年的蕭珮縈，儘管家庭經濟狀況拮据，卻毫不猶豫回捐稿費給基金會。她說，看到有些孩子因為沒錢無法好好念書，加上最近花蓮發生大地震，有感於社會上還有許多辛苦生活的人，現在她有機會，很想盡一己之力幫助別人。

曾燦金表示，這是基金會第一次邀請受認助學生設計賀卡，成品已寄送給700多位認助人。他也特別感謝蕭同學回捐稿費的行為，是啟動了「善」的循環。

(中時)