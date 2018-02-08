MLB》與洋基有革命情感 田中將大不脫逃

2018年02月08日 15:05 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「神之子」田中降大與洋基簽的7年合約進入最後3季，他卻決定不執行合約中的「脫逃條款」。田中8日受訪時表示，已和洋基戰友建立革命情感，「我的心想要留在這裡。」

「我們一起戰鬥，特別是去年，」田中在洋基春訓基地練投後表示，「我想要繼續跟大家並肩作戰，試試看能否達成我們想要的目標。」

田中的決定顯然是正確的，如果他在去年球季結束後選擇脫逃，如今可能深陷於超級冷清、成交案寥寥無幾的自由市場。現在他可以安心的到春訓報到，不用擔心還沒找到東家。

「你就是想來到這裡（春訓），好替球季做好準備。另一方面，知道要去哪裡對我而言是很好的，不然你永遠不會知道球季結束之後，情況會變成如何。」田中說。

田中在洋基共出賽105場，繳出52勝28敗的成績單，但他去年被敲35轟，比前年多了17支，最終戰績是勝率剛好過半的13勝12敗。不過田中在球季尾聲和季後賽的精彩演出，仍然擦亮了王牌投手的招牌。

「開季時的感覺真的很『抖』，我覺得自己好像一直在調整、調整，要調整一整個球季那樣，」田中說：「到了最後終於一切都到位了，所以我今年的任務，就是要找到去年球季尾聲的投球感覺。」

洋基在去年底簽下國聯MVP史坦頓（ Giancarlo Stanton），田中說，消息傳出令他非常振奮，可惜後來洋基沒能爭取到「二刀流」大谷翔平，田中也惋惜著說：「擁有這種能力的球員，你會很想跟他同隊的。」

(中時電子報)