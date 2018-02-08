金與正帶金正恩親筆信　北韓無核化談判有望

金與正攝於2015年的資料照片。(圖/美聯社)

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中時電子報
南韓《中央日報》刊載金正恩胞妹金與正的資料照片。(圖/中央社)
金與正(左)與她的胞兄金正恩交頭接耳，互換意見，攝於2016年。(圖/美聯社)

金正恩(右)的胞妹金與正(左)確定參加平昌冬奧，破天荒成為首位踏上南韓土地的金氏家族成員，外界看好可能為兩韓和解拉開序幕。(圖/美聯社)

金正恩胞妹金與正除了參加平昌冬奧開幕式以及和北韓藝術團共同演出以外，更引人矚目的是，金與正是否會向南韓總統文在寅轉交金正恩的親筆信？根據北韓高官表示金與正首次赴韓期間，很可能會攜帶北韓最高領導人金正恩的親筆信，轉交給南韓總統文在寅，但這項消息尚未接到北韓正式通報。

根據韓聯社(Yonhap News)報導，金與正隨同北韓高級代表團成員首次踏上南韓土地，也將直接向南韓總統文在寅傳達她哥哥金正恩的意見和看法，被外界解讀成為兩韓恢復和平對話關係鋪路，甚至可能替未來北韓無核化談判鋪下第一塊磚頭。

金正恩胞妹也就是北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正(Kim Yo Jong)赴韓動向相當受到外界關注，報導指出，金與正即將在明日入境南韓。這位擁有白頭山血統的金氏家族成員將隨北韓高級代表團等成員，一同出席9日平昌冬奧的開幕式，並可能和北韓藝術團在首爾參加演出。這些都將打破兩韓交流史上的紀錄，並且金與正本次在平昌冬奧所參與的各種演出都具有其歷史意義，因為這些都標記著北韓第一位金氏家族成員在南韓進行的各種行動。

金與正在南韓的一舉一動都將被視為北韓最高領導人金正恩意思的傳達或衍伸，因為她是本此赴南韓參觀的高級代表團中唯一一位金氏家族成員。

(中時電子報)

文章來源：Powerful sister likely to relay Kim Jong-un's views to Seoul

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