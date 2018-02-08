多國慰問花蓮強震 府：國際溫暖由衷感謝

2018年02月08日 15:10 工商 崔慈悌

花蓮地區發生強震並導致災害，總統府發言人黃重諺表示，截至目前，已陸續接到來自美日和中國大陸等政府及歐盟的慰問，對於國際社會的溫暖的關懷與支持「我們表示由衷感謝」。對日本安倍首相致函及援助，他說，患難見真情，也體現台日雙方的友情與價值。

他說，針對我國花蓮地區發生強震並導致相當災害，截至目前，我國政府陸續接到來自美國、日本、新加坡、澳洲、貝里斯、加拿大、中國大陸、捷克、多明尼加、法國、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、印尼、馬來西亞、紐西蘭、尼加拉瓜、巴拉圭、波蘭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森、土耳其、英國、越南等政府以及歐盟的慰問。

教宗方濟各也致上對受災者的哀思以及對我國國人的祝福，包括美國、日本、新加坡、歐盟、印尼、加拿大等國政府也向我國提出願意提供人、物力等各項可能支援。

美國在台協會處長梅建華也代表美國政府向蔡英文總統致意，他說，對於國際社會的溫暖的關懷與支持，我們表示由衷感謝。

此外，府方也特別感謝日本首相安倍晉三在今天致函蔡總統向我國表達慰問，日方也在稍早已經派遣七名專業人員配備高階探測儀器來台，協助搜尋可能受困的民眾。

黃重諺表示，患難見真情，在這困難的時刻，這樣的人道救援更體現台日兩方共同珍視的友情與價值。

(工商)