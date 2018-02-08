被酸「怯戰」很無奈 吳志揚不參加桃園初選登記

立委吳志揚（中）8日出席「暖洋揚，公益祈福」活動，對於日前接受訪問說不會參與桃園市長黨內初選而被指怯戰，吳志揚表示專訪遭斷章取義，並為此感到無奈，但因父親吳伯雄健康因素而不參與初選的理由不變。（姚志平攝）

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立委吳志揚（中）8日出席「暖洋揚，公益祈福」活動，除了捐款10萬元給花蓮社會處開辦的救助金專戶之外，並捐贈加菜金給弱勢團體。（姚志平攝）

國民黨桃園市長初選，預計下周一(12日)公告、農曆年後開放受理登記。被黨中央鎖定「收復失土」的前桃園縣長、藍委吳志揚今坦言，「我應該不會吧（登記）。」吳說，不參家初選的理由不變，係因父親吳伯雄健康因素，且認為黨內應建立民主文化，「就讓有意願的人參選」。

吳志揚上午出席「暖洋揚，公益祈福」活動，致詞時提及，他近期難以入眠，除因擔心吳伯雄身體健康，也憂心社會紛亂和國民黨的未來。

引發關注的是，吳志揚話鋒一轉，無奈表示他近期接受廣播節目，卻被刻意斷章取義、渲染及擴大，近1小時專訪竟被簡化成「怯戰、懦弱」四字，他的心情大家可想而知、很無奈。

吳志揚會後受訪指出，吳伯雄歷經兩次大中風，醫生提醒，不能再接受嚴重刺激。同時，他認為國銀黨要建立一套民主文化，促進黨內新陳代謝。

吳志揚強調，就讓有意願的人去參選，他也已經培養很多年輕人參與；不論他參選與否，未來一定會服務大家，幫忙輔選。

至於黨中央是否持續溝通，甚至最後祭出徵召「政治組不分區」要他參選？吳志揚認為，黨中央應該不會這樣做，畢竟現在已決定走初選，大家應該已經溝通過了。

吳志揚說，透過初選方式也很好，除非沒有人，否則很多地方用徵召會引起反彈。

(中時)

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