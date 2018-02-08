春節買華航機票　再抽亞洲線機票

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中華航空賀新春，2月12日上午9時起23日晚間6時，推出「金犬賀歲旺得福」活動，只要在華航官網購票並於指定頁面完成登錄，就有機會獲得華航亞洲區不限航點機票、彩繪模型機、1000組機上Wi-Fi使用券及獨家周邊商品，邀請大家提前計畫年後出遊。

華航官網最新的春節活動，連續12天推出「金犬賀歲旺得福」活動，2月12日上午9時準時開跑，凡活動期間於華航官網購買台灣地區出發之中華航空、華信航空國際線自營航班機票，並於2月23日晚間6時前在活動網站完成登錄，即可享有「金犬賀歲旺得福」抽獎活動之抽獎資格，華航每天送出亞洲區不限航點機票及獨家限量好禮。

若購買中華航空自營之歐洲、北美（美國及加拿大）、紐澳航線者旅客，還可免費獲得24小時機上WI-FI體驗券，限量1000組，送完為止。

年節期間華航網站不打烊，官網購票享限時超值優惠，直飛美國加州安大略最低新台幣2萬992元起（含稅），英國倫敦最低1萬6910 起（未稅），精選大阪、福岡、曼谷、新加坡等熱門航線未稅價8000元有找，愈早開票，享更多機票優惠。相關活動辦法，可上華航官網（http://www.china-airlines.com）查詢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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