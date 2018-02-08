連郵筒都上！爆馬龍白蘭度濫交性史 睡過男諧星

馬龍白蘭度被爆和男諧星理查德普賴爾睡過。（圖／達志影像）

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中時電子報
昆西瓊斯大爆馬龍白蘭度性癖好。（圖／達志影像）

曾演出電影《教父》的已故巨星馬龍白蘭度（Marlon Brando）2年前被爆昔日在片場擅自加戲，導致同戲女星終身揮之不去被強姦陰影，近日音樂人昆西瓊斯（Quincy Jones）再爆馬龍白蘭度過往濫交性史，稱馬龍白蘭度會「fuck anything」，包括郵筒，和知名男諧星理查德普賴爾（Richard Pryor）也有性關係。

據外媒報導，音樂人昆西瓊斯最近受訪分享馬龍白蘭度過去複雜的性癖好，稱白蘭度以前什麼都上，曾上過郵筒，也和詹姆斯鮑德溫（James Baldwin）、馬文蓋伊（Marvin Gaye）等人睡過，與2005年過世的諧星理查德普賴爾也有一腿，而此消息已被普賴爾的遺孀證實。

普賴爾遺孀珍妮佛表示，若普賴爾地下有知昆西的爆料，一定不會感到羞愧，相反地，普賴爾一直很大方分享自己的雙性戀傾向，鐵證就是普賴爾過去的日記，至於和馬龍白蘭度那段，珍妮佛說：「那是70年代，藥物十分盛行，如果你吸食夠多古柯鹼，你會連散熱器都上，甚至第二天早上還送花給它」。

而和結過7次婚的普賴爾相比，馬龍白蘭度一生雖只有結過3次婚，但床伴、女友無數，他生前也曾公開談論自己男女通吃，1976年受訪時甚至表示：「同性戀是很普遍的事，它不再是新聞了，我也有過同性戀經歷，且不以為恥，我不在意別人對我的看法，如果有人覺得我和傑克尼克遜是一對，那就讓他們繼續這樣想吧！我覺得很有趣」。

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(中時電子報)

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