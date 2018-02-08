展現法紀 新加坡法辦外流黑鷹失事照片者

新加坡樟宜機場針對在禁區內拍攝並外流韓國T-50B教練機事故照片者報警處理，展現新加波的法紀。（圖/Facebook/Mohamed Akbar）

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中時電子報

新加坡一向以執法嚴格著稱，在新加坡航展開幕首日（6日），一架韓國空軍黑鷹特技小組的T-50B金鷹式教練機，在樟宜機場編隊起飛時爆胎，飛機隨即翻覆並起火。而全球媒體使用的事故一手照片，是在樟宜機場禁區內所拍攝，因此樟宜已報警處理。

據新加坡《第八頻道》報導，事故現場相關照片首先在WhatsApp軟體上流傳，接著網友Mohamed Akbar也把照片上傳到Facebook。這組照片已經被刪除。

事故發生後，機場緊急消防與救援服務部門撲滅火勢。飛行員受到輕傷，之後被送到診所接受檢查。樟宜機場集團證實，170趟航班因為這起事故，因而延遲了至少一小時。

據航展官網資訊，本次航展共有新加坡空軍的F-15SG鷹式戰機、F-16C戰隼式戰機，美國空軍的F-16C戰機、馬來西亞空軍的Su-30MKM側衛式戰機、泰國空軍的JAS-39C/D獅鷲式戰機、印尼空軍的KT-1雄飛初級教練機，韓國空軍黑鷹特技小組的表演已確定取消。

KT-1雄飛式（웅비）初級教練機是韓國航太製造，為韓國發展航太工業第一款進軍外銷市場的機種，已出口賽內加爾、土耳其、印尼、秘魯合計93架，韓國空軍採購106架。我國計畫在T-5藍鵲高教機研發完後進行初級教練機的研發，初教機的研發期程尚未定案（高教機專案時程106年至115年）。而韓國的KT-1初教機則已經衍生出KA-1型輕攻擊機。

(中時電子報)

影》出師不力 韓國T-50B新加坡航展翻覆

文章來源：航空展意外禁區照片網上流傳 樟宜機場報警

文章來源：South Korea's Black Eagles pull out of Singapore Airshow after crash

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