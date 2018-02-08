有錢真好！韓航公主冬奧當貴賓 座艙長去掃廁所

2018年02月08日 15:38 中時電子報 楊幼蘭

2014年因「堅果門」（nut rage）事件迫使飛機返航，而引發舉世關注的大韓航空（Korean Air）大公主趙顯娥在歷經一段沈寂後，最近因9日登場的平昌冬奧，又成為各方關注的焦點。

韓航是平昌冬奧的官方夥伴，而上個月大韓航空會長兼行政總裁趙亮鎬舉著奧運聖火，行經首爾，接受各方的注目禮時，出現在他身邊的，就是笑容可掬的趙顯娥。

而當時的座艙長朴昌鎮雖然想強顏歡笑，但卻力不從心。自從2014年韓航頭等艙爆發「堅果門」，全機因韓航大小姐不爽堅果沒放在碟子內，而要全機返航的事件後，他的人生便從此改觀。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）7日報導，朴昌鎮在首爾說，他熱愛自己的工作，但他的長官因為這起事件勃然大怒，從那時起，他就失去了一切。

而趙顯娥雖然因為妨礙飛航安全等罪名，被判刑1年，可是才服刑3個月，便獲韓國法院更審，改判緩刑獲釋。

韓國權貴與庶民不同命的事件一再重演，最新的就是三星太子李在鎔一審因行賄，還有非法轉移資產等5項罪名成立，認定他向韓國前總統朴槿惠，以及其閨密崔順實提供，並約定提供共計433億韓圜(近12億台幣)賄賂，而獲判有期徒刑5年。但他不服上訴，首爾高等法院5日作出二審判決，推翻一審判決，改判他有期徒刑2年半、緩刑4年。

無獨有偶的，由於三星是平昌冬奧的主要夥伴與贊助商，因此他恢復自由身後，9日也將出席冬奧的開幕式。

相對的，朴昌鎮怎麼也想不到，當初由於自己接待VIP經驗豐富，擔任座艙長，竟然會因空服員沒打開堅果，放上盤子，惹得長公主大怒，以致得雙膝下跪致歉，人生從此變得一片黑暗。

雖然事後趙顯娥被拔除韓航副社長的職位，但她的妹妹趙顯玟在事發後不久，就傳簡訊給姊姊說：「我會幫你報仇！」

而朴昌鎮也覺得，他彷彿感受到韓航拚命報復的烈火。這位前座艙長說，充滿敵意的工作環境讓他覺得，公司是要刻意逼他辭職。

有關他的謠言四起，當他走在路上時，似乎人人都認得他。不過，韓航否認對他展開人格詆毀戰。朴昌鎮說，他受到長官藐視，問他為什麼不結婚，還有他為什麼要回來工作。

現年47歲的朴昌鎮已為韓航效命21年，他發現在這充滿敵意的環境下，很難展現出空服員的職業笑容。

「我的身心都飽受折磨，」他說，自己共請了18個月的病假以尋求治療。朴昌鎮受訪時數度拭淚，表示自己在服抗抑鬱藥，並經常感到焦慮，並呼吸困難。

休完1年多病假後，朴昌鎮重返工作崗位，但必須重新接受資格檢驗，可是始終無法通過韓文與英文測驗，甚至被分派到經濟艙，而且經常被指派包括洗廁所等在內最卑微的工作。

朴昌鎮出身韓國小島，父親是船員，經常從世界各地寄明信片給他，也促使他在大學時就申請在韓航工作。他說，母親曾以他身為韓航員工為傲，但如今他的狀況卻讓母親和整個家族蒙羞。

同事勸他算了，可是朴昌鎮正對趙顯娥與韓航提告，說他們非法降職，並使他在工作中受到排擠。

(中時電子報)