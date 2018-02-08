炸雞排針礙眼 妙齡女羞見人

蔡女吃雞排當晚餐，疑因過敏體質，誘發針眼發作。（王文吉翻攝）

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針眼患者蔡女到童綜合醫院眼科求助。（王文吉攝）

台中23歲蔡女吃雞排當晚餐，隔天早上要戴隱形眼鏡，發現右眼皮紅腫且疼痛，因事發突然且眼部疼痛，不僅覺得眼皮紅腫很醜，也擔心可能是其他疾病而到童綜合醫院就醫，診察後才發現是長了俗稱針眼的麥粒腫，經醫師開立口服藥與眼藥水，患者回家休養5天後才復原。

童綜合醫院眼科主任陳沛仁表示，該女子本身有過敏體質，遇上髒空氣導致眼睛發癢，常常不自覺去揉眼睛，加上近期睡眠不足且勞累，發病前一天又吃炸雞排，瞼板腺堵塞加上細菌感染而造成麥粒腫，經開立口服消炎藥及眼藥水後，一周內就能消腫。

陳沛仁指出，麥粒腫俗稱針眼，人體眼皮上下佈滿了瞼板腺及皮脂腺，分泌出的油脂有保持眼睛濕潤的功能，當油脂分泌過盛時，可能造成瞼板腺開口堵塞，若加上細菌感染就會引起發炎，除了揉眼睛外，疲勞、睡眠不足、壓力大、常吃油炸物都可能造成瞼板腺堵塞。

陳沛仁表示，一般長針眼，在家自行以溫毛巾熱敷且保持眼部清潔，大多會自行痊癒，只是恢復期比較長。

他說，預防長針眼，除保持正常作息外，飲食也要清淡，若持續復發，有可能是飲食引起，油性膚質、過敏體質的人要特別注意，若症狀持續超過兩周或有形成膿包的跡象，一定要就醫尋求專業眼科醫師治療。

(中時)

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