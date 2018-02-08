花蓮地震！綠南市長黨內初選急凍 6參選人暫停競選改捐款

黃偉哲8日以「感同身受、相互支援、花蓮加油、天佑台灣」強調這時應該不分藍綠，同心救災。（黃偉哲競選團隊提供）

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台灣選舉遇上天災也得靠邊站，打得火熱的民進黨台南市長黨內初選6搶1正進入倒數階段，遇上0206花蓮大地震，6位參選人竟達成共識，不約而同宣布暫停競選活動，改以募款、捐款到花蓮，為災民祈福加油。

黃偉哲8日宣布捐出10萬元賑災，以「感同身受、相互支援、花蓮加油、天佑台灣」強調這時候要放下任何選務因素，共同為花蓮加油。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文感性的說「同樣的0206，同樣的天災地變，同樣的不捨，但台南與花蓮要一同面對」希望台南能將當年的救災經驗，回報花蓮災民。

陳亭妃同樣暫停初選活動，捐出1月立委所得約19萬餘元，並呼籲團隊出錢出力投入募款救災。

顏純左則稱這次0206花蓮地震是「難以置信的巧合」，他分別以個人與民進黨台南市黨部主委身分，各捐出10萬元，並停止競選活動2天，為花蓮集氣祈福。

王定宇同樣從臉書PO文將暫停選務工作兩天，集中人力物力協助花蓮受災區域。

葉宜津的臉書分享兩年前的台南維冠金龍大樓救難照片，認為這幾天臉書的動態回顧功能，令台南人更能感同身受花蓮地震的災難，更願意伸手救援花蓮。

李俊毅同樣宣布「關心花蓮災情，暫停競選活動」，臉書上表示會視災區復健情況，再決定恢復競選的時間。

民進黨台南市長黨內初選6位選將1月以來高潮迭起的「黨內互打」戲碼，因花蓮地震而急凍停戰，大家都為了震災放下攻訐，還給台南政壇寧靜空間。

(中時)

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